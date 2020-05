La Policia Local denuncia a seis personas por consumir en el interior de un bar

0

La Voz de Galicia

ferrol / la voz 12/05/2020 16:45 h

La Policía Local de Ferrol pescó in fraganti al dueño de un bar de Ferrol y a cinco clientes que se encontraban en su interior a la una de la mañana de este martes consumiendo bebidas, sin medidas de protección y sin guardar la distancia mínima de seguridad, por lo que todos ellos fueron denunciados los agentes.

El dueño alegó que se trataba de su domicilio y era una reunión de amigos, pero los policías comprobaron que el establecimiento no había ninguna vivienda y que «as consumicións preparábanse na barra do bar», según apuntan desde el Concello. El concejal de Seguridad, Germán Costoya, pide a la ciudadanía «responsabilidade e prudencia» y recuerda que no se puede consumir de pie fuera de los locales ni tampoco en su interior.

Ampliación terrazas

Por otra parte, el Concello ha recibido un total de 24 solicitudes de hosteleros que quieren ampliar el número de mesas y sillas en sus terrazas, después de que el concejal de Urbanismo, Julián Reina, firmase un decreto para la tramitación administrativa «preferente de estas peticiones», siempre y cuando sea posible. El Concello estudiará caso por caso.