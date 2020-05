Julio Martínez: «Para entrenar o jugar en O Parrulo Ferrol hay que ser valiente, somos un club muy humilde»

0

La Voz de Galicia

Ferrol / La Voz 09/05/2020

Para O Parrulo Ferrol acabó la temporada. La Federación Española de Fútbol, de la que ahora depende el fútbol sala, decidió par por finalizada la competición. Quedaban siete partidos por delante, aunque los ferrolanos ya se jugaban muy poco. Tras 23 jornadas de liga O Parrulo está clasificado en la décima posición con 26 puntos, a siete de los puestos de play off de ascenso y con 11 puntos de ventaja sobre las plazas de descenso que ocupaban Zaragoza y Burela, que finalmente se han librado del descenso y seguirán en la élite la próxima campaña. Para los ferrolanos fue una temporada buena, en la que siempre dio la impresión de que el equipo hubiera podido aspirar a metas mayores. Se quedó a las puertas de la Copa de España y también de la posibilidad de disputar el play off por el título. La lesiones, en especial la de Isma, pasó factura a los ferrolanos.

Julio Martínez, el presidente del club, asegura que hubiera preferido que la temporada llegara a su fin, sobre todo por su fiel afición, que cada partido casi llenaba las gradas del pabellón de A Malata. «La temporada ya ha finalizado para nosotros, indica el mandatario ferrolano, ahora ya solo queda finiquitar a los jugadores. Tenemos en marcha un ERTE, aunque no sabemos si se mantendrá este mes o tendremos que hacer frente nosotros al pago del último mes, lo que no será fácil, ya que nos hemos tenido ningún tipo de ingresos. La verdad es que yo hubiera preferido que se disputarán los siete encuentros que faltaban para finalizar la liga, aunque en los partidos de casa solo se pudiera cubrir el 30 por ciento del aforo del pabellón de A Malata. Si nuestra situación fuera la del Burela, en plazas de descenso, no diría lo mismo, aunque en nuestra posición tranquila en la clasificación, me duele la decisión tomada por los aficionados, que han pagado sus abonos y se van a perder varios partido. No sé cómo se lo podríamos compensar, a lo mejor con una pequeña rebaja en el abono de la próxima campaña. La gente también tiene que entender que lo sucedido no ha sido por nuestra culpa, que han si causas de fuerza mayor».

El Betis, nuevo club de la élite

A la hora de analizar la próxima temporada, Julio Martínez indica que, como siempre, será complicada. «Al no haber descendidos y subir dos clubes de la Segunda División, uno de ellos ya se sabe que es el Betis, el otro está todavía por decidir, el año que viene seremos dos clubes más, lo que significará más gastos en desplazamientos. Esta temporada, pese a todo lo que pasó, la cerraremos con un pequeño déficit. El haber podido acogernos a un ERTE y los desplazamientos que nos ahorramos, nos han ayudado a casi cuadrar las cuentas».

Valora positivamente la campaña realizada. «De salida, todos pensábamos que íbamos a realizar una campaña mucho peor, aunque se montó un buen equipo, al menos mucho mejor de lo esperado. Las lesiones no nos ayudaron, en especial de la Isma, que al igual que Adri es un jugador muy importante para nosotros. Hicimos algunos partidos raros, que nos apartaron de la Copa de España y de estar peleando por las plazas del play off por el título, aunque hemos realizado partidos muy buenos. El balance final es muy positivo».

El gran trabajo de Héctor Souto

También resalta la labor del técnico, el chantadino Héctor Souto. «Contactamos con varios entrenadores, aunque ninguno de ellos aceptó nuestra oferta, todos decían que era un proyecto muy endeble. Un día, Pablo Prieto no habló de Héctor Souto, nos dijo que era un buen entrenador. Llamamos a Bruno García, que había trabajado con él varios años, para preguntarle y también nos dijo lo mismos, nos recomendó que fuéramos a por él. No lo tenía fácil, ya que venía a ocupar el sitio que había dejado Diego Ríos, un gran entrenador, que había realizado un trabajo increíble. Además, estaba el hándicap de que nunca había sido primer entrenador en un equipo de la máxima categoría. Pese a las dudas, aportamos por él y se confirmó lo que nos habían dicho tanto Pablo como Bruno, es un buen entrenador y además con los valores añadidos de ser una persona humilde y muy trabajador. Él también se la jugó con nosotros, aceptó el reto de trabajar en un equipo humilde y dejó patente todo lo que tiene dentro. Ya hemos hablado con él para que siga con nosotros la próxima temporada. Está contento en O Parrulo, aunque tiene sus dudas. Quiere conocer nuestro proyecto deportivo, aunque es probable que no le podamos dar los jugadores que él quiere. Nosotros somos un club muy humilde y con muy pocos recursos. Somos un auténtico milagro en la élite del fútbol sala. No tenemos un espónsor y nos apañamos con las ayudas de Xunta, Diputación y Concello. A partir de ahí, lo que pueda aportar nuestra gran afición, a la que no podemos pedir más ni subir mucho los abonos, así comos los pqueños negocios de Ferrol y Comarca, que también nos echan una mano, aunque ahora tampoco es el momento de pedirles nada. El nuevo proyecto para la próxima temporada volverá a ser en precario. Adri, Hélder e Isma son los tres únicos jugadores que tienen contrato en vigor para la próxima campaña. Estamos negociando con Saura y todo va muy avanzado, esperamos que siga un año más con nosotros. También hablamos ya con Rahalí, un buen jugador, aunque en esta campaña no lo pudo demostrar ya que estuvo mucho tiempo lesionado. De los jugadores que vienen desde Lugo, todavía no sabemos nada».

Sacar partido a la cantera

Julio Martínez también confía en que pueda subir algún jugador de la base. «Tenemos la mejor cantera del fútbol sala de Galicia, ahí está nuestro filial, el equipo de la Liga Nacional de Juveniles y los chavales que han ido a la selección española de base. Llevamos años trabajando a un gran nivel en la cantera y estoy seguro de que al final llegarán jugadores al primer equipo. Por ahí tiene que pasar nuestro futuro ya que no podemos pagar a los jugadores que vienen de fuera, que te piden que les pagues el piso, los viajes a casa en vacaciones, etcétera, además del sueldo. Nuestras bazas son siempre las mismas, cumplimos en los pagos que acordamos y ofrecemos un trato familiar. Para entrenar o jugar en O Parrulo hay que se valiente, no tener miedo de venir a un proyecto humilde, que se basa en la entrega y el trabajo de todos. Es fácil fichar y luego no pagar, aunque los jugadores no siempre lo entienden».