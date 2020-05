Desinfección de coches

0

La Voz de Galicia ISIDORO VALERIO

Ferrol 09/05/2020 11:53 h

En esa tarea de extremar la higiene estamos y cuando nos subimos al coche, más. Por ello acudimos a un especialista. Manuel Pérez, de Sacdetail, no ha parado en su local situado en Calle Cataluña, esquina Cuntis. Y de cara a la nueva fase ofrece a todo el mundo el servicio que ha venido realizando desinteresadamente con los vehículos del los cuerpos de seguridad y servicio público. Le preguntamos cómo es ese trabajo y nos explica que ha de ser muy cuidadoso. Enfundado en un mono blanco, lo primero que hace es limpiar las zonas de contacto del coche, volante, cambio, salpicadero, manillas y todas las áreas de contacto con unas bayetas antivirales UFC impregnadas con un producto jabonoso. El proceso lleva su tiempo y es previo a nebulizar el interior del habitáculo con una solución a base de peróxido de hidrógeno e iones de plata. Otro punto esencial es tratar los conductos de aireación y climatización con un fungicida para finalmente, sin nadie en el interior, durante 10 minutos, con una máquina específica para ello, aplicar un tratamiento con ozono en el habitáculo interior. Una alternativa para quien no quiera correr riesgos, ni estropear el coche con productos no recomendados.