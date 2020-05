El Baxi Ferrol está a la espera de un «play off» para regresar a la élite

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Jose Valencia

ferrol / La Voz 03/05/2020 10:28 h

El Baxi Ferrol hizo una gran apuesta esta temporada para retornar a la máxima categoría del baloncesto femenino español, que perdió en la pasada temporada. El regreso del técnico Lino López y la confección de una plantilla poderosa, a la que le costo adaptarse para rendir a su mejor nivel, dio forma a un proyecto poderoso para lograr el éxito. Todo estaba bien encaminado, ya que el equipo ferrolano ocupa la segunda posición del grupo A de la Liga Femenina Dos, solo superadas por el poderoso Movistar Estudiantes. Además, el club, con el apoyo del Concello de Ferrol, había solicitado que el «play off» de ascenso a la máxima categoría se disputase en Ferrol. Sin embargo, la pandemia por el covid-19 lo ha parado todo.

El club ferrolano sigue pendiente de las decisiones que se tomen. Todo indica que el fututo inmediato para esta categoría se decidirá en la reunión que tendrá lugar el día 15 de este mes en la sede de la Federación Española de Baloncesto. Nada se sabe de una forma oficial, aunque todo indica que se si puede volver a realizar actividad deportiva, se podría hacer una play off de ascenso a la máxima categoría del baloncesto femenino español en el que participarían los cuatro primeros clasificados del grupo A en el momento en el que se suspendió la competición, Movistar Estudiantes, Baxi Ferrol, Ibaizábal y Alcobendas, así como los cuatro primeros del grupo B, San Adriá de Barcelona, Ardao de Navarra, Gran Canaria y el Unicaja de Málaga. Los ocho equipos se enfrentarían en eliminatorias en una sede por decidir y los dos finalistas ascenderían de categoría. Esta fase se disputaría en el mes de junio.

La segunda opción que las dos plazas de ascenso a la Liga Femenina sean para los respectivos primeros clasificados en cada uno de los grupos, aunque esta segunda opción solo se baraja en el caso de que no pueda volver a jugarse. La Federación Española de Baloncesto hizo una encuesta entre todos los clubes de la categoría para saber su opinión antes de tomar una decisión.

Leopoldo Ibáñez, el presidente del Baxi Ferrol, destaca que está a la espera de que se tome la decisión definitiva. «Hay que esperar a la asamblea, aunque si Sanidad lo permite, todo indica que habrá un play off de ascenso. Habrá que prepararse, volver a juntar al equipo y comenzar a entrenar. Nosotros tenemos a tres baloncestistas que viven en Estados Unidos y, tal y como están las cosas, podrían tener problemas para regresar a España».

Sobre las posibilidades de que el play off se dispute en Ferrol indica que no sabe nada. «Nosotros lo habíamos solicitado, al igual que Canarias. No sé lo que pasará ahora».