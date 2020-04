«Hai pequenos comercios e bares que si que están nunha situación difícil»

0

La Voz de Galicia i. díaz rolle

burela / la voz 26/04/2020 17:14 h

Hélder Gonçalves no solo se suma a la manida coletilla de que los deportistas no viven de espaldas a los problemas de la sociedad. El futbolista burelense de origen caboverdiano va más allá de las frases vacías cuando le preguntamos cómo lleva el confinamiento obligado por el estado de alarma: «Lévoo como podo. Non podo dicir que o leve mal porque os problemas non afectan só ao fútbol sala. Hai pequenos comercios, bares... que si que están nunha situación verdadeiramente delicada».

Tras 18 años en el Pescados Rubén-Burela, afrontó su primera campaña fuera con O Parrulo Ferrol. Un conjunto vecino que también compite en Primera División y también ha tenido que recurrir a un ERTE para salvaguardar su futuro. «Síntome afortunado porque todos mantemos o noso soldo íntegro. Polo ERTE correspóndenos un setenta por cento, e o club paga o restante», explica un futbolista que volvió a Burela para apoyarse en su familia durante el encierro tras una campaña que considera «moi positiva» y en la que ve complicado que se vuelva a jugar.

«De momento, vexo moi difícil xogar. Xa veremos como evolucionan as cousas. A nós gustaríanos acabar a liga porque quedamos moi preto de meternos na Copa e agora queríamos loitar polo play-off. Se non se acaba non pode haber descensos porque os equipos que están aí metidos teñen dereito a loitar por salvarse ata a xornada 30, e só van 23», subraya el jugador parrulo sobre un supuesto que beneficiaría al Burela, colista a cuatro puntos de la permanencia.

El equipo ferrolano, décimo clasificado, está en una situación mucho más cómoda. Es seguro que la próxima campaña seguirán en la máxima categoría. Aunque lo que no está claro es cuándo comenzará ni en qué condiciones. «Lin que o CSD recomenda que non haxa público no deporte ata 2021. A Malata sempre ten boas entradas; sería algo moi raro e difícil de asimilar polas perdas de taquilla».

Hélder trata de mantener la forma, aunque reconoce que «tras máis dun mes na casa» ha perdido su estado de forma óptimo: «Atópome algo cambiado de como cheguei de Ferrol, menos forte. E iso que seguimos adestrando. Polas mañás o preparador físico mándanos uns exercicios, e polas tardes contactamos por videochamada e facemos adestramentos».

«Penso que demos un bo zasca aos que dicían que O Parrulo ía baixar»

El jugador burelense, que cambió el Burela por O Parrulo este verano, se muestra muy satisfecho con el desarrollo de una campaña en la que muchos los situaban como serios candidatos al descenso. «Penso que demos un bo zasca aos que dicían que O Parrulo ía baixar. Héctor Souto demostrou que é un gran adestrador e fixemos unha moi boa tempada. A nivel persoal sentinme moi ben», subraya el pívot de 23 años, que tras cinco campañas con mucho protagonismo en el primer equipo del Burela, también gozó de la confianza de su técnico en Ferrol y disputó 21 partidos en los que anotó cuatro goles.

También se deshace en elogios hacia su compañero Adri, considerado uno de los futbolistas más determinantes de la liga: «É un xogador espectacular, fai que todo sexa máis fácil. A min axúdame moito, estame moi encima e a min gústame que me dean caña para mellorar».

«Moi feliz no Parrulo»

Hélder se confiesa «moi feliz» en el conjunto ferrolano y se confiesa dispuesto a seguir la próxima campaña en las filas de O Parrulo. «Temos un moi bloque e a maioría queremos continuar. Acolléronme moi ben. Xa xogara a Miguel e Iago Rodríguez, e tamén coñecía ben a Suso Rey que está no corpo técnico».