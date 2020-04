Galicia pierde a Manolo Porta, estrella de los años heroicos del atletismo español

0

23/04/2020 22:12 h

Galicia ha perdido a una de sus grandes leyendas del deporte, el ferrolano Manolo Porta, estrella de los años heroicos del atletismo español. Nacido en Ferrol en 1946, Porta falleció en Tenerife, donde residía actualmente. Mediofondista de excepcional talento, vinculado para siempre a la memoria de la Residencia Blume de Madrid, Porta estaba llamado a ser el primer español en romper la barrera de los tres minutos y cuarenta segundos en los 1.500 metros. Una barrera que suponía un reto que hoy resulta difícil imaginar, habida cuenta de que él compitió en una época en la que la inmensa mayoría de las pruebas no se disputaban sobre superficies sintéticas, sino sobre pistas de ceniza. Finalmente no consiguió su objetivo (su mejor marca, formidable en cualquier caso para aquellos años, fue de 3.41), y eso lo dejó fuera del equipo español que acudió a la Olimpiada de México en 1968. En cualquier caso, su mejor registro en los 1.000 metros, dos minutos y 24 segundos, demuestra, bien a las claras, hasta dónde podría haber llegado si no abandonase el atletismo tan prematuramente como lo hizo. Poco después de no lograr clasficarse para las Olimpidas dejaba ya de correr, pero en cualquier caso su leyenda volaría muy alto siempre. Nadie olvide que entre las grandes gestas del atletismo no solo hay victorias. Haber intentado lo imposible también escribe en la eternidad, con letras de oro, el nombre de los grandes atletas. Poco después de todo aquello, Tras dejar la competición para siempre, Porta se licenció en el INEF de Madrid y se hizo entrenador de fútbol, dirigiendo equipos como el Leganés y el Compostela. Su amigo Marcelo Rodríguez comentaba esta tarde, tras conocer la noticia de su fallecimiento, que murió sin haber podido cumplir su sueño de entrenar al Racing de Ferrol. A Ferrol, de hecho, Porta le queria mucho, Le quiso a su cudad siempre. Y su ciudad no olvidará, tampoco, sus primeros pasos en el atletismo, cuando Porta, vecino de la plaza de Sevilla, estudiaba en el instituto Concepción Arenal. Por aquellos años, como junior, ya fue campepón de España tanto de 800 como de 1.500 metros y de cross. La Federación Gallega de Atletismo, que preside Isidoro Hornillos, ha hecho público hoy su pesar por el fallecimiento del atleta ferrolano. Su memoria perdurará. No pudo ver cumplido su sueño olímpico, pero se enfrentó a los mejores atletas de Europa y los venció muchas veces. Al parecer estaba solo en su casa cuando falleció. "Su alegría y su optimismo -dice Hornillos, que fue su aigo durante una vida entera- hacáin que todo fuese mejor, y llenaban los días siempre".