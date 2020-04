Urgen a reducir la población de jabalíes y otros animales salvajes por temor a enfermedades

0

14/04/2020

La pandemia del coronavirus ha agravado la preocupación de los afectados por la fauna salvaje. El colectivo Aperfasa-Galicia exige «unha rebaixa urxente das poboacións [de xabarís] que están a estragar os campos», ante el temor de la eventual propagación de enfermedades a los animales domésticos. «O COVID-19 é unha enfermidade nova, que parece que só afecta ao ser humano. Pero, que pasaría se afectara a todos os mamíferos? Que pasaría se as novas mutacións das que están a falar se transmitiran aos animais salvaxes? E aos da casa?», se preguntan desde la asociación. «Na hipótese de que algo así ocorrera, a propagación polo medio rural sería devastadora, e o noso traballo veríase interrompido pola pandemia, co conseguinte estado de emerxencia non só a nivel sanitario, senón tamén pola falta de alimentos», advierten los ganaderos y los agricultores que integran Aperfasa-Galicia.

El peso del sector agropecuario

Los representantes del sector agropecuario subrayan que, en pleno estado de alarma, continúan trabajando «para que a ninguén lle falte na mesa un prato de comida ou un vaso de leite, con xornadas interminables, para colaborar ao benestar do país». Algunos colaboran, coordinados con los ayuntamientos, aportando tractores y personal para desinfectar calles y otros espacios públicos. Recuerdan que hace poco más de un mes salieron a la calle para protestar por los bajos precios y aluden a los destrozos causados por los jabalíes en sus fincas y el impacto del lobo en las cabañas ganaderas.

«Daquela o noso problema parecía non importarlle a ninguén. E agora que? O noso traballo e constancia comezan a ter valor?», interpelan, «moi preocupados, coma todos», por las cifras de contagios y los fallecimientos debidos al coronavirus.