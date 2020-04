El Concello tapia el bajo de Recimil donde se causaron importantes destrozos

0

Ferrol 12/04/2020 17:23 h

El Concello tapió esta mañana dos viviendas de titularidad municipal de Recimil, que estaban ocupadas de forma irregular. Estos domicilios, informan desde el Concello, fueron escenario de varios altercados durante los últimos días que se enmarcan en el enfrentamiento entre clanes que se inició en la esquina de la calle Pardo Bajo,y que se saldó con un detenido y varios sancionados. El sábado, agentes de la Policía Local acudieron al número 6 de la calle As Pontes y comprobaron que el bajo izquierda tenía rotos los cristales de las ventanas. En el interior había numerosos daños y la puerta estaba abierta. Tal y como informó este periódico, cuando se produjeron los destrozos, no había nadie en el interior de la vivienda.

Los incidentes ocurridos provocaron el abandono de esta vivienda y también el de un piso del mismo bloque, que había sido ocupado de forma irregular hace un año.

El cierre de estas viviendas "responde á intención do Concello de recuperar o control sobre residencias de propiedade municipal que estean ocupadas de maneira ilegal, co fin de dar pasos orientados a solucionar determinados problemas de convivencia no barrio".