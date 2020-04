Jon García: «Me gustaría acabar esta liga con el Racing de Ferrol»

0

Ferrol 03/04/2020 17:47 h

El racinguista Jon García vive el confinamiento alejado de su familia, por los que se preocupa y a los que echa de menos en una etapa tan complicada por la pandemia del coronavirus que afecta ya a buena parte del mundo. «Estoy preocupado por mi familia, también por mis amigos. Estoy acostumbrado ya a estar lejos de ellos, aunque no en una situación como la que vivimos, desconocida y delicada, en la que hay que extremar las precauciones. Me encantaría estar más cerca de ellos».

El vasco no está solo, ya que cuenta con un perro que le hace mucha compañía. «Tengo la suerte de tener mascota, lo que me hace el confinamiento más llevadero. Salimos a dar paseos y en este sentido me siento un privilegiado. Sin embargo, pienso en la gente que está en los pisos, de donde no puede salir en todo el día, algo que se hace muy duro».

Sobre la reanudación de la competición de liga lo tiene claro e indica que lo más importante es que no comprometa a nadie en temas de salud. «Todos los futbolistas queremos jugar y preferentemente con público. Sin embargo, si hay que juugar a puerta cerrada, se hará el esfuerzo. Sin embargo, será importante tener siempre en cuenta la salud de los jugadores, no solo los nuestros, también de todo los compañeros de profesión, así como del staff técnico y demás gente que rodea al fútbol».

Destaca que, en su casa, sigue haciendo ejercicios para prevenir problemas físicos. «Ya había cogido la forma, solo me faltaba un poco en ritmo de competición. Me estaba encontrando muy bien, ahora confío en que si se reanuda la competición, se me note lo mínimo posible».

Sobre la reanudación de la competición, destaca que no sabe lo que puede pasar. «Es una situación desconocida y no sabemos lo que podrá pasar. Hay que prepararse al máximo, cuidarse al 200 % para que cuando volvamos se nos note lo mínimo posible. Personalmente me gustaría que la competición se pudiera reanudar, tengo ganas de acabar esta temporada en Ferrol. Supongo que les decisiones se tomarán con el paso de los días».

Por último, se muestra agradecido por la decisión del Racing de no hacer un ERTE. «Solo tengo palabras de agradecimiento, no solo por mí, o mis compañeros, también por los trabajadores del club. Tengo a mucha gente conocida, familia y amigos, a los que les han sufrido un ERTE en sus empresas, así que en este sentido solo me queda levantarme y aplaudir a los dueños».