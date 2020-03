Josep Pla, un Montaigne del siglo XX

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Ramón Loureiro

31/03/2020 20:41 h

Para quien ama mucho la literatura, es un poco difícil mencionar a Pla y no emocionarse. El escritor catalán llevó las letras europeas a una de sus más altas cumbres. Y cuando decimos esto, bien sabe Dios que no solo nos estamos refiriendo a la literatura del siglo XX. En la estela del mismísimo Montaigne, al que él por cierto veneraba, el autor de "El cuaderno gris" le habla a la humanidad entera... cuando a menudo fingir dialogar solo consigo mismo. No conozco ni a un solo lector al que Pla haya decepcionado. Cuando lo lees, es como cuando lees a Chateaubriand: parece que lo tienes ahí a tu lado, acompañándote. Era muy aigo de Torrente, de Cunqueiro y de Delibes. Yo me lo imagino a estas horas, en su masía del Ampurdán, junto al fuego de la cocina, recordando alguno de sus muchos viajes y oyendo cómo el viento golpea los cristales al otro lado de la ventana.