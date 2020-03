Juan Benet, en la auténtica estela de Faulkner

0

La Voz de Galicia Ramón Loureiro

25/03/2020 23:22 h

Es curioso, o al menos a mí me lo parece, que en España no se vea a Benet (o por lo general no se le vea) como lo que esencialmente fue en vida, y como lo que desde la eternidad es ahora: como una de las grandes voces de la literatura europea. Podría decirse, frente a eso, que cuando algo es verdaderamente grande, y ya no digamos inmenso, es necesario tomar distancia para adquirir una perspectiva verdadera.Y que aún tendrá que pasar un poco más el tiempo. Sí, podríamos decirlo. Claro que sí: pero eso ya se dice siempre. Así que, mejor no divagemos. Reivindiquemos a Benet sin más ambages, prescindamos de los circunloquios. Sigamos leyéndolo. El autor de "Volverás a Región" es un escritor excepcional, un narrador en la auténtica estela de Faulkner. Ahí queda "Herrumbrosas lanzas". Pero yo, hoy mismo, les recomendaría, más bien, la lectura de otra obra suya considerada, injustamente, "menor". Me refiero, naturalmente, a "El aire de un crimen". Excepcional. ¡Ah...! Y por suuesto, también su escritura memorialística. ¿Cómo olvidarnos de su impagable "Otoño en Madrid hacia 1950"? Que lo disfruten, todo ello.