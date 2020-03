0

La Voz de Galicia R. L..

23/03/2020 15:07 h

Vicente Araguas publica una nueva novela, "Través do trebón". Un libro que ve la luz de la mano de la editorial Belagua. En esta ocasión, el escritor nacido en Xuvia (Neda) viaja, a través de esta obra recién salida de la imprenta, al convulso verano del año 1936. La acción se sitúa en Asteleiro, territorio que viene a ser un claro trasunto de Ferrol, la ciudad a la que tan unido ha estado y sigue estando Araguas por razones familiares y de afecto. Historia de un tiempo terrible, escrita con la habitual maestría de Araguas, "Través do trebón" es una obra de ficción, efectivamente, pero también, en más de un sentido, un auténtico documento. Un documento en el que no solo anida la recreación de un tiempo de hierro, sino también una nueva y muy intensa mirada sobre la intrahistoria de una ciudad que no se parece a ninguna otra: un Ferrol/Astaleiro cuya realidad difícilmente podría entenderse sin su relación con el mar y con la Armada, sin la existencia de su Base Naval.