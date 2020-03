Luz Pozo Garza y los versos que hacen brillar las letras atlánticas

0

La Voz de Galicia Ramón Loureiro

21/03/2020 18:59 h

Fue a mediados del pasado siglo, concretamente en el año 1952, cuando Luz Pozo Garza publicó en la colección Xistral su libro "O paxaro na boca", título que ya está grabado con letras de oro, para siempre, en la historia de Galicia. Y desde entonces, como ustedes saben, no ha dejado de escribir. O, por decirlo de otra manera, no ha dejado de iluminar, con sus versos, las letras de todo un país. Mujer de una inmensa sensibilidad y de una sabiduría infinita, Luz (que nacio en Ribadeo en el año 1922, pero cuya trayectoria vital siempre ha estado estrechamente unida a las ciudades de Viveiro y A Coruña), es autora de obras como "Códice calixtino", "As vodas palatinas" o "Rosa tántrica", fundamentales todas ellas para apreciar, en su verdadera dimensión, el alma de la literatura gallega. Pero se ha adentrado, también, con brillantez, en el ámbito del ensayo, dirigiendo su mirada a la escritura de creadores como Álvaro Cunqueiro -que la admiraba profundamente- o Luis Pimentel. Académica numeraria de la Real Academia Galega, ha sido proclamada candidata al Premio Nobel de Literatura.