0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Pepa Varela

22/03/2020 05:00 h

A Miramontes y a Aneiros les pegaron mucho más que a los demás: sabían que eran del PCE; y distinguían». La valoración de la represión policial durante la dictadura, en una de las cachazudas colas ante un supermercado, es de Rafael Pillado. Hablábamos de la memoria, y de su falseamiento, a veces banal hasta la estupidez: solo por ponerse una pluma más en la cola de pavo real que cada uno, unos más que otros, eso sí, se atusa a su gusto. Y, como con los colores, hay algunos asuntos que tienen un especial atractivo para los más pizpiretos. Quien sabe si por haber tenido la Transición que hemos tenido —esa informe amalgama de chapuzas, desmemoria y cobardía: el rey campechano es su egregio corolario— sea el desbordamiento de la vergüenza íntima lo que lleva a algunos a adornar su pasado con una nota heroica. Quien sabe si será, simple y llanamente, descaro. El caso es que entre la gente de mi generación florecen como amapolas, y lo digo por su tono rojizo y su fragilidad, los antifranquistas. Es inaceptable, por obsceno y por un elemental respeto a quienes se jugaron, y dejaron literalmente, la piel -y los dientes, y los huesos, y el pelo… y hasta la vida- en los calabozos deslizar que todos estuvimos en esa lucha. Sencillamente no es cierto. Estuvieron los comunistas, y pocos, muy pocos más. El resto, miraba, y a veces ni siquiera con simpatía. Basta con haber sido testigo de aquel tiempo y conservar un mínimo de dignidad, para ahuyentar esos testimonios tramposos. Pero, desaparecidos los testigos, tal vez sea esa la mentira que perdure: o falar non ten cancelas. Peor aún: o papel terma do que lle poñan. Ánimo.