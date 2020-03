Simenon, el creador del inolvidable Maigret

No disponible

La Voz de Galicia R.L.

17/03/2020 20:33 h

Que Georges Simenon fue uno de los más grandes escritores del siglo XX es una obviedad. Y, al mismo tiempo, una afirmación con la que él (que ni era tonto, ni tenía tentación alguna de caer en esa forma de la hipocresía que es la falsa modestia) estaría, sin duda de acuerdo. Sin embargo, con lo que no estaría tan de acuerdo, o eso cabe suponer, es con que lo mejor de su literatura son las novelas protagonizadas por el comisario Maigret. Pero miren -y conste que todo esto no pasa de ser una opinión, una recomendación de lectura que les hace un amigo-, lo cierto es que Maigret es una creación tan excepcional que, de hecho, está vivo. Incuestionablemente vivo. No es un personaje literario más. Basta con leer una sola de las muchas novelas de Simenon protagonizadas por él para que el comisario parisino pase a formar parte de nuestra vida para siempre. Es como si tuviésemos un pariente al otro lado de la frontera del que siempre nos acordamos mucho... por más que se encuentre bastante lejos. ¡En fin...! Vuelvan, con Simenon, a Maigret, y pasarán, amigos, una hora estupenda.