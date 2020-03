El arquero Miguel Alvariño entrena con normalidad con la selección en Turquía

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia José Valencia

Ferrol / La Voz 16/03/2020 21:00 h

Miguel Alvariño (As Pontes, 25 años) está ante su gran oportunidad. Vive un momento dulce en su preparación, ha conseguido la única plaza de tiro con arco individual que tenía España para los Juegos Olímpicos de Tokio y está convencido de que puede ganar la medalla de oro. Le gusta estar en su casa, con los suyos, por eso renunció a una beca en la residencia Joaquín Blume. Todo lo que está pasando con la pandemia por el coronavirus le ha trastocado sus planes. Ha tenido que hacer las maletas e irse a Turquía, con el equipo español de tiro con arco, para continuar allí con su preparación. Y allí se encuentra ajeno a la crisis del coronavirus, puede entrenar con normaldiad.

«En Turquía se va a disputar el Campeonato de Europa, entre los días 20 y 26 de mayo. Yo formo parte del equipo español de tiro con arco recurvo junto a Pablo Acha y Ken Sánchez. Al no poder entrenar en España, la Federación Española de Tiro con Arco decidió que nos fuéramos ya para aquí».

En el país apenas se han registrado positivos. «Nos han dicho que en todo el país tan solo hay 18 casos, por lo que aquí la vida se desarrolla con una completa normalidad», indica Alvariño, que afronta la preparación de sus segundos Juegos. «La federación turca de tiro con arco nos ha dado facilidades para trabajar. Aquí se entrena como si nada. Nos alojamos en el hotel que suelen utilizar ellos y también nos dejan entrenar en sus instalaciones, en el campo de tiro que utiliza su equipo nacional».

Pese a la aperente calma allí, las dudas acechan al arquero gallego. «A veces me pregunto qué preparamos, si habrá campeonato de Europa o Olimpiadas. No es que me encuentre espacialmente preocupado, pero está claro que preferiría estar en mi casa», matiza.