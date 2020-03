Navantia reducirá «al máximo» la presencia de trabajadores en Ferrol y Fene

0

Ferrol 15/03/2020 15:19 h

Los astilleros de Ferrol y Fene de Navantia adoptarán también medidas excepcionales por el coronavirus. No será un cese de actividad, pero sí se aplicará una importante restricción que afectará, especialmente, a las áreas de producción y que supondrá la reducción del acceso al astillero «al máximo». El grupo público anunciaba este mediodía que adaptaría su actividad para hacer frente a la crisis sanitaria adoptando las medidas «excepcionales y por tiempo limitado» que se consideren precisa. Se mantendrá la actividad en aquellos departamentos que no requieran presencia física, empleando medios de conexión a distancias e informáticos para ello. Pero desde mañana lunes, la presencia en el centro de trabajo se limitará a los trabajadores asociados a actividades consideradas como «imprescindibles o esenciales». De cuáles se trata, lo decidirá la dirección de cada centro de trabajo, que, según la empresa, lo comunicará, si no lo ha hecho ya, a los trabajadores a lo largo de esta jornada.

En este sentido, según trasladó el comité de empresa, en los astilleros locales supondrá que no acudirán a trabajar los operarios ligados a las áreas de Construcción, Reparaciones ni Turbinas, a excepción de los ligados a trabajos en curso. En concreto, se alude a la existencia de dos buques en reparación a los que se intentará dar salida, para lo que, indican se establecerán turnos de servicios mínimos para acometer las tareas necesarias. El resto de los contratos pendientes, como el del crucero que se esperaba reparar en Ferrol en Semana Santa, quedan aplazados.

En cada centro de trabajo se creará un comité de emergencia, compuesto por responsables del astillero y representantes de los trabajadors, que se reunirán diariamente y harán un seguimiento de la situación. Además, habrá un comité de emergencia central de Navantia que hará un seguimiento de las medidas y coordinará los comités de cada centro.