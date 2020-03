Sanidade cierra la escuela infantil de Esteiro por un positivo de coronavirus

0

La Voz de Galicia Carmela López

Ferrol 13/03/2020 16:46 h

Sanidade decretó a las doce del mediodía de este viernes el «peche inmediato» de la escuela infantil A Galiña Azul de Esteiro, en Ferrol, al haberse confirmado un caso de coronavirus entre el personal del centro. La decisión fue comunicada e inmediato a la directora de la guardería y a las familias, rogándoles que acudiesen, «coa maior celeridade posible», a recoger a los niños que asistieron al centro.

En el comunicado enviado a los padres se explica que se trata de una decisión adoptada por «precaución», añadiendo que las autoridades sanitarias señalan que «resulta científicamente indicado a non transmisibilidade do virus nestas condicións». A este respecto, desde la Consellería de Política Social matizaron con posterioridad a este periódico que, en el contexto del trabajo que se desarrolla en la guardería, no existe riesgo de contagio.

En la comunicación a las familias, la Xunta añade que, ante cualquier duda, el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar estará a su disposición a través de un número de teléfono. Añade que si se presenta una sintomatología leve pueden contartar con el 900 400 116, pero que si se considera que se trata de una emergencia deben llamar al 061, e insiste en que se mantenga la tranquilidad en todo momento.

La Xunta quiso aclarar también la polémica suscitada respecto al personal de la escuela infantil de Esteiro que el jueves, ante la aparición de un posible caso de coronavirus en el centro, había manifestado su intención de no ir a trabajar este viernes. Y lo hizo señalando que mientras Sanidade no decretase el cierre habia que seguir prestando el servicio a las familias que quisiesen llevar los niños a la guardería.