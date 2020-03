Ferrol aplaza las Pepitas y teme por su Semana Santa

0

La Voz de Galicia La Voz

Ferrol 12/03/2020 19:12 h

La epidemia del coronavirus se ha cobrado entre sus víctimas una de las celebraciones más tradicionales de Ferrol y amenaza su semana grande. El alcalde, Ángel Mato, anunció esta tarde el aplazamiento de la fiesta de las Pepitas. Y advirtió de que hay una posiblidad «extremadamente alta» de que se suspenda la Semana Santa, aunque la decisión todavía no se ha tomado. El regidor compareció por segunda vez en el mismo día para anunciar las medidas que el Concello de Ferrol aplicará para intentar frenar la epidemia y prevenir los contagios. Y entre ellas, se encuentra la cancelación de los actos de las rondallas previstos para el 18 de marzo, víspera del día de San José: no habrá ronda por las calles ni tampoco actuación en la plaza de Amboage, donde se preveía habilitar 1.500 asientos para el público. El regidor trasladó esta decisión a la coordinadora de las Pepitas y señaló que las rondallas valoran como posible nueva fecha orientativa para su celebración el mes de septiembre.

Pero todas las miradas están puestas en la Semana Santa, una fiesta declarada de Interés Turístico Internacional cuyas procesiones atraen a la ciudad a miles de personas y que supone una de las principales fuentes de ingresos del año para el sector hostelero y comercial. Sin embargo, pese al alto riesgo de una inédita suspensión, el regidor señaló «imos esperar algúns días para tomar as decisións referidas á Semana Santa», dada la importancia de esta cita.

El Concello de Ferrol decretó el cierre al público de todas las instalaciones municipales de carácter cultural, deportivo y social. La biblioteca de la plaza de España fue la primera. Y a ella le seguirán los centros cívicos, el centro Torrente Ballester, el teatro Jofre, el Auditorio de Caranza, así como todos los locales municipales o el centro de mayores de la calle Río Xubia. Esto implicará la suspensión de numerosos actos programados, entre ellos, el concierto que el pianista James Rhodes iba a ofrecer el día 21 en el auditorio, para el que el regidor avanzó que está en contacto con la promotora para buscar una fecha alternativa o las soluciones oportunas en caso de eventuales reclamaciones si finalmente no es posible.

El cierre de instalaciones se aplica desde «xa» hasta finales de mes, aunque la fecha concreta todavía está por fijar. E implicará la cancelación de la Mostra do Eixo Atlántico, la Marcha ciclista popular de este fin de semana, la Gala do Deporte del 2 de abril, el festival A Mocidade coa Lingua, el Certame Carmela Loureiro y todas las actividades del programa Apego.

No obstante, aclaró el alcalde, se mantendrán abiertos los mercados municipales y el cementerio, al ser considerados servicios básicos.

A nivel interno el Ayuntamiento también se protegerá. Se pide a los vecinos que no acudan al palacio municipal si no es imprescindible y que aplacen sus trámites o los canalicen a través de procesos telemáticos. Se establecerán protocolos específicos en las dependencias que continúen abiertas y se establecerán turnos de servicios mínimos en aquellos casos en los que los trabajadores no puedan acudir por tener hijos a su cargo y así lo soliciten, además de estalbecer protocolos para poner en marcha medidas de teletrabajo.

En el ámbito político también se adoptarán medidas. El pleno de fin de mes, si finalmente se celebra, algo que todavía está por decidir, se hará a puerta cerrada. Y tras hablar con los portavoces municipales, se minimizarán las reuniones y aligerarán de contenidos, eliminando puntos de trámite, y reservando las comisiones para cuestiones inaplazables. El Concello ha activado un gabinete de crisis para el seguimiento de la epidemia.

El área sanitaria de Ferrol analiza un caso de coronavirus pendiente de confirmación. De verificarse, sería el primer positivo oficialmente registrado en la zona, ya que el caso de San Xoán de Piñeiro, en Mugardos, contabiliza en A Coruña al tratarse de un celador del hospital de Oza. Fue el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo quien, en la rueda de prensa posterior al Consello celebrado esta mañana, citó este caso en el recuento de afectados de toda Galicia.