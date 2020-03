Carlos MourizMouriz: «Me imagino que estos dos encuentros habrá que jugarlos por semana, como la Copa»

0

La Voz de Galicia J.V.

Ferrol / la voz 11/03/2020 20:13 h

Carlos Mouriz, el director deportivo del Racing, también se muestra de acuerdo con la medida. «La decisión que han tomado -indica- me parece lógica. Es lo correcto ante un problema de salud como el que estamos pasando, que nos informan de que está creciendo de una manera que parece incontrolada. No es vital jugar estos encuentros, ante un riesgo de contagio como en el que nos encontramos. Por otra parte, tampoco me gustaba lo de disputar los partidos a puerta cerrada. En el mundo del fútbol, los jugadores y los aficionados son los grandes protagonistas, son fundamentales. Ahora ha surgido un problema grave de salud y había que estar a la altura». Sobre qué pasará con estos dos encuentros que se han suspendido indicó: «Supongo que habrá que jugarlos en la mitad de la semana, como sucede cuando tenemos que disputar partidos de la Copa del Rey. Habrá que mirar las fechas y buscar las dos más adecuadas. Es mucho mejor solución que jugarlos a puerta vacía», dijo.

Devolucuión del precio de las entradas vendidas

El Racing informaba a sus aficionados de esta medida mediante una nota a primeras horas de la tarde de ayer. «Tras el comunicado de la Real Federación Española de Fútbol, las dos próximas jornadas de liga, (Real Madrid Castilla y Getafe B) quedan suspendidas, al igual que todas las competiciones de nuestros equipos de base. Todos los aficionados que ya retiraron entradas para el partido contra el Real Madrid Castilla tienen varias opciones:

1. Tal y como sucedió con las localidades del partido del Centenario, las entradas se pueden guardar para cuando se dispute el partido.

2. Solicitar en las oficinas el reintegro del importe, previa presentación de la entrada correspondiente. El reintegro se hará en la misma forma que fueron pagadas. El plazo para la devolución de estas entradas finalizará el próximo 29 de marzo de 2020.

3. Los que compraron las entradas a través de Internet, se les devolverá automáticamente el importe de las mismas a lo largo del día de hoy.

El horario de la oficina para la devolución del importe de las entradas será el siguiente: lunes a jueves: 10-14 h y de 17-19 horas; el viernes será entre las 10 y 14 horas.