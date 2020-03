Juan Antonio: «Estoy preocupado por todo lo que está pasando»

0

La Voz de Galicia J.V.

Ferrol / La Voz 12/03/2020 20:01 h

Aunque han sido muchos los clubes y entidades deportivas que han suspendido sus entrenamientos o actividades por temor a un contagio por el coronavirus, los jugadores del Racing entrenaron ayer, con total normalidad, en las instalaciones de A Malata. Para hoy está prevista una nueva sesión de trabajo y también está planificado seguir entrenando la próxima semana, aunque en el club siguen muy pendientes del avance de la enfermedad y no descartan tomar otras medidas si la situación empeora, ya que entienden que lo primero es la salud de los futbolistas.

El andaluz Juan Antonio (Coria del Río, Sevilla) aseguró ayer que está preocupado por todo lo que sucede con este virus e incluso indicó que era duro estar lejos de casa en estos momentos. «Yo hablo personalmente y sí que estoy bastante preocupado. Es una situación desconocida, algo que no controlo y que nos afecta de primera mano. Yo estoy aquí en Ferrol, muy lejos de casa, para jugar al fútbol. Ahora, la competición se ha suspendido, incluso nos adelantan que es mejor no salir de casa. Por lo tanto, no solo yo, sino toda la sociedad, es para estar muy preocupado por todo lo que está sucediendo en el último mes».

Sobre lo de encontrarse tan lejos de casa indicó: «Claro que me preocupo por mi familia. En estos momentos, me gustaría estar con ellos, aunque sé que no puedo. Lo que hago es hablar con ellos por teléfono, casi todos los días, para saber cómo están».

El delantero racinguista destaca que la situación que se esta viviendo es algo desconocido. «Todo lo que está pasando es extraño —indicó— y nosotros, los futbolistas tampoco es que tengamos un conocimiento exacto de lo que está pasando. Entiendo que la medida de suspender la liga durante dos semanas, en lugar de disputar los encuentros a puerta vacía, es la mejor decisión que se ha podido tomar. Es un virus que se contagia fácilmente. Si hubiéramos jugado contra el Real Madrid Castilla, habríamos sufrido un cierto riesgo de contagio, ya que el fútbol es un deporte de contacto. Ahora, se han suspendido dos partidos, y nosotros solo podemos estar a expensas de lo que decidan los organismos del fútbol o las autoridades, ya que ellos son los que nos van diciendo lo que tenemos que hacer».

El fútbol como trabajo

Para Juan Antonio el fútbol es su trabajo, aunque cuando no hay fútbol todo se complica. «La situación se vuelve muy difícil para nosotros, aunque tenemos que convivir con lo que pasa y acatar órdenes. Si no podemos jugar, tendremos que estar aquí, pendiente de lo que decida el club. Ayer entrenamos, para hoy está prevista una nueva sesión de trabajo y todo indica que vamos a seguir lo mismo en los próximos días. Nada, no podemos hacer nada con lo que está pasando, hay que esperar la decisión que vayan tomando, aunque está claro que la situación parece que es bastante complicada», señala el jugador racinguista.