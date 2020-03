Un panel de plástico para protegerse del virus en Ares

0

La Voz de Galicia Carmela López

Ferrol 12/03/2020 14:39 h

Los responsables de negocios abiertos al público comienzan a tomar medidas por su cuenta para tratar de frenar la propagación del coronavirus. Es el caso del dueño del bazar chino situado en el paseo marítimo de Ares ha optado por autoprotegerse con la colocación de un panel de plástico en el mostrador de su negocio para minimizar el contacto directo con los clientes. Según explica, optó por esa solución porque sufre problemas asmáticos y considera que si hubiese optado por utilizar una mascarilla, que también tiene a la venta en su tienda, la gente podría pensar que está afectado por el virus, cuando no es así. A esa sospecha contribuiría el hecho de ser originario de China, país en el comenzó la que desde dos días está declarada como pandemia global por la Organuización Mundial de la Salud. Este ciudadano vive la situación con cierta tranquilidad respecto a la familia que tiene en su localidad de procedencia, ya que, según indica, se trata de una zona muy rural que, por ahora, no se ha visto afectada por el coronavirus. En cuanto a su faceta de empresario afincado en Ares, también ha querido contribuir a las medidas de prevención que recomiendan las autoridades sanitarias y lo ha hecho regalando botellas de un litro de líquido desinfectante para la limpieza de las manos al colegio As Mirandas de la villa.