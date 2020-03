Guillermo Godoy: «Hay que reclamar el reconocimiento de nuestros derechos y la digitalización»

0

10/03/2020 22:31 h

Guillermo Godoy, al frente de su propio despacho, es el más joven de los candidatos.

-¿Por qué se presenta a las elecciones?

-No tenemos derechos, por eso me presento. Hace días leía la noticia de una abogada de Ferrol que tuvo que amamantar a su bebé en los pasillos de los juzgados de Vigo. O la de un abogado al que le fallece el padre un domingo y no le suspenden el juicio que tenía el lunes. Debemos reclamar derechos que nos merecemos y que, si esperamos por ellos, no obtendremos.

-¿Qué ha de tener un buen decano?

-Conocimientos de derecho e informática. Además, lealtad con los colegiados y colegiadas y no deber nada a nadie.

-¿Cuáles han sido las principales lagunas que ha tenido la junta directiva actual y que le han hecho dar un paso adelante?

-No ha realizado un mal trabajo, pero se podría haber hecho mejor. Entre colegiados y colegiadas se demanda mayor transparencia y un mayor protagonismo por parte del colectivo de no ejercientes.

-Dígame, de manera muy resumida, los principales puntos de su programa.

-Reclamar que continúe la digitalización de la Justicia y el reconocimiento de derechos. A nivel colegial dar un mayor peso a las delegaciones.

-¿Los asuntos más graves de la abogacía?

-La abogacía se encuentra estancada en mitad de una transformación digital. Hasta ahora los cambios han sido a favor de la administración de justicia, no de los profesionales, y no parece que los poderes públicos tengan intención de continuarla. Da la impresión de que no les importamos.

-Y dígame, también de modo resumido, los principales problemas de la Justicia.

-Falta de medios. En alguna jurisdicción se están señalando vistas para el 2024; es una barbaridad. Es necesario aportar más medios y completar la transformación digital.