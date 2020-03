Feijoo: «Ferrol no se va a acostumbrar a perder»

0

La Voz de Galicia Rocío Pita Parada

Ferrol 11/03/2020 14:20 h

Alberto Núñez Feijoo desembarcó en su primer gran acto de precampaña en la ciudad invocando a Los Limones y su himno local en el que describe a Ferrol como «un lugar donde perder es lo normal». «Hay que rebelarse contra eso. Ese pesimismo, a veces justificado, hay que transformarlo en esperanza», instó el candidato a repetir como presidente de la Xunta. En un acto del PP que reunió a cerca de 500 personas en el restaurante Illas Gabeiras, el líder de los populares gallegos justificó su presencia en un desayuno preelectoral para «rendir cuentas de en qué hemos invertido vuestro dinero y para escuchar». Y en el primero de los apartados Feijoo se entretuvo repasando la evolución de la última década, en la que dijo haber conseguido, que se hagan 800 intervenciones quirúrgicas más al año o cuestiones como incrementar hasta las 678 las plazas en escuelas infantiles, o aumentar en un 58 % el número de plazas públicas para personas mayores. «No sé si tendrá que ver con que teníamos un conselleiro de Política Social de aquí [dijo en alusión a José Manuel Rey, presente en la sala], pero estos datos no los he podido dar dar en otras ciudades. Hemos mejorado pero no tanto», admitió.

También presumió de los logros en infraestructuras, transporte y vivienda. Pero buena parte de su discurso giró en torno a la situación económica e industrial de la Ferrol y la comarca, reforzando su apuesta por el naval. Feijoo reclamó un buque de aprovisionamiento que garantice carga de trabajo mientras no comienza la construcción de las F-110 y arremetió contra quienes tienen «esa obsesión por cerrar Reganosa», lo que supondría, dice, un «doble golpe» para la ciudad: la reducción de los tráficos portuarios de la ría y de la actividad de reparaciones de gaseros en los astilleros. «Cuando no hay trabajo no es bueno que aún encima la gente se dedique a desmantelar las empresas que hay», dijo en alusión también a la central térmica de As Pontes.

Peticiones desde el público

Feijoo habló, pero también tuvo que escuchar. Entre los asistentes, ciudadanos y representantes de colectivos y asociaciones vecinales que plantearon sus demandas. Desde San Felipe, que tome interés por el castillo; Caranza reclamó una segunda fase para los pantalanes y un aparcamiento para el auditorio; la agrupación de la zona rural, la llegada del saneamiento a las parroquias —competencia municipal, respondió Feijoo, que aseguró que la Xunta pondrá los tres millones previstos en los presupuestos autonómicos si el Concello pone otros tantos—; y San Xoán pidió el demandado centro de salud, que el líder de los populares gallegos dijo que el Concello debe poner a su disposición una parcela. Asfedro pidió que la Xunta asuma las competencias en drogodependencias y otras patologías; la Federación de AMPA, colaboración para un programa de integración y Affinor, una unidad de referencia en Ferrol.

«Ferrol no se va a acostumbrar a perder», proclamó. «Esta ciudad tiene mucho interés por empezar la remontada y por que el Parrulo se mantenga en primera división», bromeó entre los aplausos de los asistentes.