El 8M en Ferrol: «Somos un berro que non poden desouvir»

La Voz de Galicia M. Arroyo

Ferrol 08/03/2020 20:49 h

La marcha violeta del 8M llenó el centro de Ferrol. La multitudinaria movilización con motivo del Día Internacional da Muller atestó la calle principal del barrio de A Magdalena tras su salida desde plaza de O Inferniño.

El colectivo Galegas 8M Ferrolterra encabezó la jornada reivindicativa, bajo el lema Sen coidados non hai vida. Mudando o sistema, derrubando o patriarcado, a la que también asistieron representantes políticos, sindicales y de asociaciones del ámbito local.

La movilización feminista abarrotó los cerca de 500 metros de calle que separan la plaza de España y la de Armas. En esta última, frente al consistorio, la marcha se detuvo para elevar el tono de las denuncias contra la desigualdad, el machismo y el patriarcado.

Casi una hora después de iniciada la manifestación, en torno a la una y cuarto, la corriente violeta, con la percusión de las Batukeiras abriendo el paso, llegó a Amboage donde se congregó la multitud para la lectura de los manifiestos a cargo de las mujeres del círculo de la cultura, Eugenia Sanmartín y Lidia Castrillón, y del deporte, Sandra Prieto, segunda entrenadora del equipo femenino de baloncesto Universitario Baxi. Bajo una carpa que se quedó pequeña, Lidia Castrillón tomó la palabra para enfatizar en su proclama que «o conxunto do feminismo galego unimos a nosa forza para deixar moi claro que somos unha voz importante». «Todas xuntas somos un berro que non poden, aínda que queiran, desouvir». Eugenia Sanmartin puso el acento en la «espoliación e colonización» de la mujer: «Apostamos por un feminismo anticapitalista» porque «precisamos abandonar un modelo de desenvolvemento que pon por riba o enriquecemento económico ó mantemento da vida». «Precisamos mudalo todo», arengó. La última intervención correspondió a la técnica deportiva: «Non imos consentir máis violencia contra os nosos corpos». Prieto abogó por el papel de las mujeres del rural porque, aseveró, sufren «unha triple discriminación» por los «traballos desvalorizados», «un país envellecido», «ademais de ser as que levamos o peso do rural».

Siguen los actos

El calendario de actividades del 8M seguirá durante las proximas semanas con diversas citas en la comarca. Así, Narón mantiene abierta la inscripción para la carrera y la andaina que tendrán lugar el día 22 de marzo. As Pontes tiene por delante un nutrido programa con actividades el jueves, día 12, dedicadas al alumnado de Educación Infantil y Secundaria. También en el municipio habrá un cita deportiva, Corre por elas, el 19 de marzo, y exposiciones y charlas en clave femenina.

El Concello de Valdoviño invita a los vecinos a un taller que se celebrará el próximo jueves con el título Educar na igualdade, naseguridade e na liberdade de ser. El sábado, 14 de marzo, organiza un itinerario guiado por el universo de Concepción Arenal, en Ferrol, a cargo del profesor Orlando Jara, a partir de las 18 horas. Además, el local social de Lago acogerá, el 17 de marzo, la presentación del libro EspadELA: Historias de Vida, un trabajo realizado por mujeres de la Escola de Apoderamento.

Y finalmente, en Mañón se celebra el lunes y el miércoles un seminario de defensa personal.