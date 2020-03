El naval desbloquea la oferta de plazas para los astilleros de Ferrol y Fene

0

La Voz de Galicia

Ferrol 05/03/2020

Ha tenido que transcurrir medio año para el desbloqueo del proceso de la oferta pública de empleo en Navantia Ferrol y Fene. En septiembre se iniciaron los trámites para la contratación de los primeros 85 trabajadores -los denominados empleados júnior, con menos de tres años de antigüedad-, pero, cerrado el proceso de solicitudes y de reclamaciones, comenzaron los desencuentros entre la dirección de la empresa y el comité. Los sindicatos advirtieron de problemas en ese proceso, debido principalmente al mal funcionamiento de la página web en donde hubo que materializar las inscripciones, lo que provocó una avalancha de alegaciones. Durante todos estos meses, pese a mantener continuas reuniones, los portavoces de los trabajadores y los responsables de Recursos Humanos, no ha sido hasta que el comité lanzó un órdago y fijó como fecha tope el 6 de marzo para desbloquear este proceso cuando se ha desatascado.

Javier Galán, presidente del comité de empresa de Navantia Ferrol, explicó que el pasado miércoles, en una reunión mantenida en el astillero de Fene, la dirección de la compañía aceptó «cada un dos requisitos» que habían planteado los sindicatos. Así, los delegados revisarán las reclamaciones planteadas, en una fase que no se prolongará más allá del próximo lunes, anunció Galán. Posteriormente, se publicarán las listas de admitidos y no admitidos a las pruebas, con una breve reseña explicativa en el caso de los excluidos. Además, Navantia comunicará individualmente a los rechazados los motivos por los que no podrán participar en las pruebas.

La oferta pública de empleo en los astilleros de la ría continúa, no obstante, registrando un gran retraso, ya que tendrían que haberse convocado 235 plazas correspondientes al año 2019 y por ahora solo se han lanzado 85.

El desbloqueo de este proceso fue anunciado por Javier Galán minutos antes de que la plantilla directa y auxiliar de Navantia iniciase una movilización en demanda de más carga de trabajo. En Ferrol, los empleados se dirigieron hacia el puerto y la autopista, antes de regresar por la carretera de Castilla y el centro de la ciudad hacia la factoría, mientras que en Fene caminaron hacia el Concello.

Javier Galán explicó que en la última reunión del comité intercentros, celebrada en Madrid, la dirección de la empresa pública recordó que en el Plan Operativo de Empresa (POA) del pasado año contemplaba la construcción de un buque AOR para la Marina española. Es un tipo de navío que reclama la plantilla para hacer en Ferrol, con el que se paliaría el descenso en la ocupación que va a venir derivado del fin de la obra para la Armada australiana y el período de impás antes de que comience la fabricación de las fragatas F-110. «A nós dannos igual o barco, o que demandamos é carga de traballo, xa que non vamos consentir que a totalidade da industria auxiliar perda os seus empregos», afirmó.