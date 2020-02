El naval llevará sus demandas al pleno de Ferrol

0

Ferrol 27/02/2020 12:22 h

El naval de la ría volvió a concentrarse esta mañana ante la puerta del astillero de Navantia, en Esteiro. La acción de protesta ante las demandas laborales del sector por la falta de carga de trabajo, fijada en el calendario de movilizaciones, tenía prevista una marcha hasta los juzgados de Ferrol, donde se iba a celebrar la vista por un conflicto laboral entre la empresa de mantenimiento industrial Maessa y delegados sindicales por la asistencia de estos últimos a una movilización por el cese de actividad en otra compañía de la comarca. Pero un acuerdo entre las partes que evitó el juicio hizo que el comité de Navantia cancelase la protesta. Según explicó el presidente del comité de empresa de Navantia Ferrol, Javier Galán, la propia compañía «os quería castigar por manifestarse nunha das concentracións que se fixeron, non pola carga de traballo de Navantia, senón por outra cuestión. Parece ser que hai un principio de acordo entre Maessa e os delegados que ían ser sancionados» por lo que la concentración, de una hora, permaneció a las puertas de la factoría pública.

«Denunciaremos a Maessa e a calquera outra empresa que tome represalias contra os traballadores por manifestarse pola carga de traballo», subrayó Galán.

El turno de tarde se concentrará entre las 18.30 y las 20.30 horas en el mismo lugar, y está previsto que los trabajadores se desplacen al consistorio ferrolano, donde esta tarde tiene lugar, a las 19 horas, el pleno ordinario del mes.

Nuevos puestos de trabajo

Ante el retraso del proceso de contratación derivado del rejuvenecimiento de la plantilla, Galán indicó que «non podíamos seguir aguantando pola repercusión interna e externa, no que ten que ver coa cidadanía de Ferrol e coas perspectivas que hai de novos ingresos en Navantia», por lo que, aseguró, «lle manifestamos a dirección da empresa que antes do 6 de marzo tiñamos que ter xa decidido as novas incorporacións». «Hai unha serie de criterios que veñen de Madrid e que aquí concluíamos e que estaban intentando torpedear por parte da dirección de Navantia», dijo, para sentenciar: «Non o iamos consentir». «Antes do día 6 hai que ter unha solución ós ingresos de Ferrol e de Fene», concluyó.