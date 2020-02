Final feliz para Wanda, la perra que apareció en Doniños tras 15 días fuera de casa

0

La Voz de Galicia A. CUBA

FERROL / LA VOZ 27/02/2020 18:17 h

Nadie sabe las peripecias que habrá vivido Wanda, la perra de raza caniche que se escapó el 7 de febrero en Fajardo y apareció dos semanas después en Doniños. Alejandro Santomé Chapela, peluquero canino y encargado del animal cuando se fugó, celebra «el final feliz», después de 15 días de búsqueda y angustia. La perra pertenece a una criadora lucense. «Me la prestó para ir al campeonato de España de peluquería canina, en Valladolid. Llevaba cerca de tres meses en mi casa, para prepararla antes de la prueba», cuenta. Todos mimaban a este animal asustadizo que, la noche del 7 de febrero, cuando Alejandro la sacó a pasear junto con su can, consiguió zafarse de la correa. «Tiene tres años y es muy miedosa, me agaché, pasó un coche, pegó un tirón y echó a correr», relata. Eran las once y la buscaron hasta el amanecer, sin éxito.

Al día siguiente la vieron en San Mateo, pero huyó de nuevo. «Ese fin de semana nos juntamos 12 coches buscándola, de Arco da Vella, la Guardia Civil, peluqueros colegas, amigos, clientes, vecinos... Fui puerta por puerta, casa por casa, preguntando y entregando tarjetas para que me avisaran si la veían. Salieron los cazadores con perros al monte, conseguí un dron...». Pero el rastreo no dio frutos. Hasta que el día 15 alguien alertó de la presencia de un caniche blanco arrastrando la correa por Doniños. «Me avisó el lunes y pegamos carteles por toda la zona», comenta Alejandro, que a esas alturas ya estaba harto de llorar por Wanda, igual que su mujer, Silvia Melaski; sus hijos, Mateo y Paula; o su suegra, Susana.

La llamada más esperada se produjo el día 21, a las nueve de la mañana. «Un señor la había encontrado en el cementerio de Doniños, acurrucada en un agujero en la tierra, muerta de frío... Estaba tan agotada que se dejó coger». Este hombre también había avisado a la perrera de Mougá, que recuperó al animal y se lo entregó a Alejandro y a Silvia.

«La bañé y la rapé, estaba llena de nudos y garrapatas, y ahora me ha dicho la dueña [que me había dejado otro perro para el campeonato] que me la quede un par de semanas. Lo pasamos muy mal, nos habíamos encariñado mucho con ella... Y la responsabilidad, porque no era nuestra...», narra, agradecido por tanta colaboración, del hogar Wilbur, Arco da Vella, Mougá, familiares, amistades... Alejandro nació en Uruguay en 1971 y vive en Galicia desde 1996. Colabora con cuatro clínicas, de Ferrol, Cedeira y A Coruña, y planea abrir su propio centro este año o el que viene.