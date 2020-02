Recibe el alta hospitalaria el policía de Ferrol intervenido tras recibir una patada de un menor en los genitales

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Carmela López

Ferrol 26/02/2020 10:28 h

El agente de la Policía Local de Ferrol tuvo que fue intervenido el lunes por la noche a causa de las lesiones que presentaba a raíz de que un menor de 16 años le hubiese propinado una patada en los genitales ya recibió el alta hospitalaria. La agresión tuvo lugar ese mismo día por la mañana en la zona de Faxardo, en una intervención policial motivada por el hecho de que el joven estaba lanzando macetas y otros enseres a la calle por una ventana del domicilio en el que reside con su madre.

Tras los primeros momentos de intenso dolor por el fuerte impacto, el agente se recuperó momentáneamente, pero más tarde comenzó a encontrarse mal, por lo que acudió al Hospital Juan Cardona de Caranza, desde el que lo derivaron al servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide, en el que fue sometido a una intervención quirúrgica.

Ayer por la mañana permaneció ingresado y a primera hora de la tarde le dieron el alta hospitalaria.

El agresor es un joven que en breve cumplirá los 17 años y está internado en el Centro de Educación Especial Terra de Ferrol, pero los fines de semana y en épocas de vacaciones reside con su madre en la vivienda familiar situada en la zona de Faxardo.

Según la información recogida al respecto por este periódico, el muchacho ya protagonizó varios incidentes de este tipo, pero no con la gravedad del que se produjo este lunes. Al parecer, cuando no está en el centro, se dedica a lanzar piedras a los cristales para romperlos y coloca vallas encima de los contenedores, además de causar daños en el mobiliario público y en bienes particulares, por lo que los agentes municipales tienen que acudir con relativa frecuencia a su encuentro para tratar de calmarlo. Personas de su entorno sostienen que la agresividad que muestra en ocasiones puede deberse a que cuando sale del centro no se toma la medicación que tiene pautada.

Los problemas con este joven se vienen produciendo desde hace tiempo. De hecho, la Policía Local de Ferrol ya remitió a la Fiscalía del Menor varios informes sobre incidentes que protagonizó en la calle.

El pasado lunes, tras la agresión al agente, se solicitó la intervención del servicio de emergencias sanitarias del 061 y el médico que acudió a su domicilio le administró una medicación que logró calmarlo, por lo que el menor continuó en casa con su madre, con la que posteriormente se puso en contacto la Fiscalía del Menor.