«Ha venido gente a Ferrol que ha hecho más de 150 'scape room'?»

La Voz de Galicia Antía Urgorri

Ferrol 20/02/2020 17:00 h

Encontrar los objetos sagrados de La Hermandad. Hacer los rituales de ingreso. O abrir una caja fuerte. Parece sacado del libro Ángeles y demonios, de Dan Brown, y sin embargo, son los objetivos que tendrán que cumplir todos aquellos que decidan vivir en primera persona la experiencia de una de las dos salas de scape room que hay activas en Ferrol. The Origin Scape, con Santiago Gil al frente, es el único local de la zona que oferta este tipo de juego de aventura físico y mental.

En el verano de 2018 abrió sus puertas este establecimiento de la calle María, con, en aquel momento, una sola sala de escape, Lamento en blanco. Poco después montaron la segunda, La Hermandad, y antes de Semana Santa esperan abrir otra, cuyos enigmas están listos pero falta definir la temática: «Seguramente sea sobre extraterrestres», adelanta Gil.

El bum de los scape rooms empezó, cuenta el promotor de The Origin Scape, hace unos cinco años, en ciudades grandes como Valencia, Madrid o Barcelona -aunque el juego es original de Hungría y Japón-. Poco a poco ha ido extendiéndose por la geografía gallega, llegando a Ferrol hace año y medio: «Yo siempre digo que es como ir al cine, pero siendo el protagonista de la película».

Santiago confiesa que a muchos lo del scape room aún les suena a chino, sin embargo hay auténticos incondicionales de este tipo de ocio, que van allá donde haya una sala: «Ha venido gente a Ferrol que ha hecho más de 150 ‘scapes’». En cuanto al resto de usuarios, «tenemos desde niños de 14 años hasta señores de 80». Y el 90 % de la gente, repite.

En ese espectro tan amplio de edad y en la diferente experiencia que acumulan unos y otros, radica la gran complejidad de diseñar una sala de escape: «Tienen que ser enigmas que no decepcionen a los que ya llevan muchas salas a sus espaldas y son unos auténticos expertos, pero que no sean imposibles para aquellos que lo hacen por primera vez, y no saben de qué va la cosa». Santiago Gil siempre está presente a través de su voz dentro de los cuartos para ayudar a aquellos que lo necesiten: «Aunque des muchas pistas, es importante que se den cuenta de lo que están resolviendo, no vale que yo les diga lo que tienen que hacer».

Las salas de escape reúnen, en opinión de este ferrolano, todos los componentes necesarios para convertirse en una oferta de ocio muy atractiva en Ferrolterra: «primero, porque ejercitas la mente, luego porque te lo pasas bien, y tercero, porque no depende de la meterología, que en Galicia no suele ser buena».

Todos los que deseen probar en primera persona esta experiencia, solo tienen que acercarse, previa reserva en la web o teléfono, a calle María, 120, y elegir una de las dos salas disponibles en estos momentos: Lamento en blanco o La Hermandad. Santiago Gil hará de maestro de ceremonias y los conducirá, a oscuras o no, al interior del cuarto. De salir se tendrán que encargar ustedes.