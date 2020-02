Heroica remontada de O Parrulo Ferrol

0

La Voz de Galicia Jose Valencia

ferrol / la voz 19/02/2020 23:27 h

O Parrulo logró una heroica victoria contra el Cartagena, al que superó por 3-2 con dos goles en la recta final el encuentro. Los ferrolanos ya ganan hasta cuando juegan mal. Todo estaba ayer en contra, el equipo espeso, sin ideas, un rival superior y más intenso. Además, O Parrulo sufrió la baja de Hélder en los primeros minutos del choque y Adri, con problemas físico, jugó en la primera mitad, aunque apenas pudo estar sobre la pista en la segunda excepto en los minutos finales, los de la reacción de los Héctor Souto.

Los ferrolanos no estuvieron ben, no era su día, aunque nuca bajaron los brazos y al final consiguieron hacerse con tres puntos que los mantienen con vida en esa lucha por acabar la liga regular entre los ocho mejores y así disputar el play off por el título de liga. Los tres puntos de este choque también los acercan a la permanencia en la Primera División, que ya tienen prácticamente en el bolsillo.

Los ferrolanos se fueron al descanso perdiendo por 1-2, tras una mala primera mitad por parte del equipo ferrolano que no tuvo la intensidad de otros encuentros. Además, también faltó talento, Adri no apareció como en otros muchos partido en casa y el equipo lo echó en falta. Pese a estar espesos los ferrolanos se adelantaron en el marcador en una acción de Saura, aunque apenas unos segundos mas tarde los árbitros señalaron penalti por una mano involuntaria de Diego Núñez en el área. Fernández aprovechó la acción para subir el empate a un gol en el marcador.

El Cartagena superó con facilidad a la defensa de O Parrulo y dispuso de numerosas ocasiones de gol. A los 14 minutos, con un disparo lateral que Chemi no pudo tapar los cartageneros se adelantaron en el marcador.

En la segunda mitad el encuentro discurrió por el mismo camino que en la primera parte. A la salida de un córner Mellado estrelló un balón en el palo y perdonó el tercer para los de Cartagena. Los ferrolanos buscaron a Saura, aunque siempre estuvo muy marcado por Attos exjugador de O Parrulo, esta temporada en las filas del Cartagena.

Chemi mantuvo con vida a los ferrolanos con buenas intervenciones y alguna subida al ataque que casi acaba en gol. En los últimos minutos Adri volvió a la pista, se jugó con portero/jugador y llegaron los dos goles que le dieron la vuelta al tanteo en el marcador. La afición, como siempre, también ayudó a ganar.

Ficha Técnica.

3: O Parrulo. ?Chemi, Helder, Saura, Adri y Miguel Muñoz, quinteto inicial, Morioka, Iago Rodríguez, Miguel Caeiro, Diego Núñez, Hoa y Kevin Chis.

2: Cartegena. Marcao, Josema, Attos, Franklin y Eka, quinteto inicial, Mellado, Fernández, Juanpi, Jesús, Gabriel y Cobarro.

Goles: 1-0, min 9: Saura; 1-1, min 9: Fernández (al transformar un penalti); 1-2, min 14: Fernández; 2-2, min 36: Adri y 3-2, min 37: Morioka.

Árbitros: Mayo López y Panadero Concha (Madrid). Kevin Chis, de O Parrulo, fue amonestado con una tarjeta amarilla. No vieron tarjetas los jugadores del Cartagena

Incidencias: Partido de la vigésima jornada de liga en la Primera División del fútbol sala nacional. Pabellón de deportes de A Malata, unos 2.500 aficionados en las gradas, que ovacionaron los ferrolanos por un triunfo que parecía imposible.