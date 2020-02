Sánchez arropará a Caballero el domingo en Santiago en su presentación como candidato a la presidencia de la Xunta

0

La Voz de Galicia Carmela López

Ferrol 19/02/2020 15:13 h

El secretario general del PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero, anunció esta mañana en Ferrol que el próximo domingo presentará su candidatura a la presidencia de la Xunta en un acto que se celebrará en el pabellón multiusos do Sar, en Compostela, acompañado por el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez. «Vai ser o punto de inicio a un proxecto electoral que vai levar a Galicia a cambiar de ciclo político, a pasar páxina deixando atrás once anos de desfeitas de Feijoo e para marcar un novo tempo», dijo, añadiendo que su compromiso al frente de un gobierno de progreso en la Xunta pasa por la puesta en marcha de políticas reales en materia de sanidad, bienestar social e industria, así como por el desbloqueo de la vía de alta capacidad de la costa norte.

Gonzalo Caballero estuvo acompañado por el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, y su equipo de gobierno, a los que atribuyó el hecho de «estar marcando unha nova páxina na historia da cidade», dijo, añadiendo que «todos os socialistas estamos moi orgullosos do traballo que facedes en Ferrol e de un gran alcalde, có que teño unha complicidade total e unha comunicación contínua, aproveitando sempre o seu coñecemento e o seu traballo a favor da cidade».

El candidato socialista manifestó que están recorriendo toda Galicia «porque necesitamos que haxa unha movilización masiva o 5 de abril. Feijoo quere pasar de puntillas por esta campaña, porque sabe que si os galegos falan e votan nas eleccións perderá o control político da Xunta e nos sabemos que o noso partido é o motor do cambio, para lidera unha maioría progresista de goberno o fronte da Xunta». A su modo de ver, el PP está acomplejado porque «sabe que a nova Galicia que emerxe non quere as políticas de recortes e os retrocesos das liberdades e en dereitos sociais que implica o PP». También acusó a Feijoo de instalarse en la confrontación con el Gobierno de España y de trabajar al lado de Casado «con extratexias electorais para tentar agochar o que representa a dereita e a extrema dereita que en Galicia está representada por Feijoo e polo seus socios de outras forzas, porque xa veu VOX a dicir que si os votos da ultradereita son necesarios para salvar a Feijoo van a estar a súa disposición».

Centrándose en Ferrol y la comarca, Caballero insistió en que necesitan un aliado en el gobierno de la Xunta «para construir e tecer unha alinza entre el presidente Pedro Sánchez, o alcalde socialista e un goberno progresista na Xunta que poida desatascar os asuntos pendentes na cidade».

En cuanto al naval, se mostró dispuesto a negociar con el Gobierno de España las inversiones necesarias para el Astillero 4.0 y a buscar carga de trabajo para el período de tránsito hasta el inicio de la construcción de las fragatas F-110. Anunció, asimismo, que desde el gobierno progresista de la Xunta se pondrá en marcha un plan industrial aprovechando las sinergias de Navantia, para que las empresas auxiliaries acompañen a la firma principal en ese recorrido. Y se preguntó que había hecho Feijoo en estos once años por el naval, añadiendo que se había limitado a fotografiarse con un responsable de Pemex que después fue detenido en España.