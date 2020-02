El Blue Star abandonará Ferrol

0

La Voz de Galicia Beatriz Couce

Ferrol 14/02/2020 14:27 h

Las negociaciones entre Navantia y el armador del Blue Star, quimiquero que encalló en la costa aresana el 22 de noviembre, se desarrollaron hasta esta misma mañana, pero finalmente el buque no será sometido a una reparación de gran alcance en la ría ferrolana. El armador del barco, Atlantik Denizcilik, ha comunicado hace unas horas a la dirección de Reparaciones de Navantia que se llevará el buque de la factoría ferrolana, en donde permaneció desde el pasado 19 de diciembre. No obstante, no fue hasta el 25 de enero cuando las partes acordaron que se llevasen a cabo tareas de reparación del navío, que presentaba daños en el casco, con grietas de hasta seis metros, pero principalmente daños estructurales, derivados del incendio que sufrió en la cámara de máquinas, y en la hélice.

Tal y como se había pactado, los trabajos de reparación se desarrollaron durante tres semanas, y se ajustaron a los requisitos de la Sociedad de Clasificación (RINA). Además de tareas de aceros, también implicaron los de desmontaje del timón y de las palas de la hélice, así como el cegado de la limera, es decir, la abertura que se realiza en el casco del barco para dar paso a la mecha del timón.

Paralelamente, Navantia también negociaba la posibilidad de llevar a cabo la repararación global del buque que, según fuentes del sector, podría prolongarse durante tres meses. Se barajó incluso la posibilidad de trasladarlo para ello a las instalaciones de la antigua Astano.

El pasado jueves, el Blue Star llevó a cabo algunas pruebas de navegabilidad en el interior de las instalaciones de Navantia y del Arsenal. Posteriormente, quedó amarrado en el muelle número 14, en donde permanece.

Aunque en las últimas semanas se han alzado las voces pidiendo al Gobierno que intensificase los esfuerzos para que el buque fuese reparado totalmente en la antigua Bazán, finalmente no será así.

El destino del buque está por ahora sin confirmar. El pasado jueves, consultado por este extremo, el presidente del comité de empresa de Navantia Ferrol, Javier Galán, trasladó que el barco podría ser achatarrado en otro país. No obstante, admitió no tener información oficial por parte de la empresa, que durante esa misma jornada insistió en que aún seguía negociando un posible acuerdo.

Se conoce ya que abandonará la ría remolcado, y debido a que su armador es turco, podría ser a un astillero del país, pero por el momento no hay fecha prevista para su salida y en el sector portuario tampoco cuál será el destino del navío.