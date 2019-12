El Blue Star será sometido a una segunda revisión durante 14 horas

0

ferrol / la voz 12/12/2019 05:00 h

Varias grietas en el casco, una de ellas de seis metros, y la hélice y la sala de máquinas afectadas son algunas de las huellas de los 18 días que permaneció encallado el quimiquero Blue Star en aguas de Ares. Pese a esos desperfectos, la situación general del buque es mejor de lo que se temía inicialmente, y así se constató en las primeras evaluaciones que le fueron realizadas al navío en el puerto exterior ferrolano durante la madrugada de ayer, incluidas inspecciones submarinas.

No obstante, la flotabilidad del buque no se encuentra comprometida, según informaron fuentes próximas a las operaciones de reflotamiento del quimiquero. El armador entiende, sin embargo, que el chequeo realizado no es suficiente para evaluar en profundidad el estado del barco, por lo que lo someterá a una segunda inspección, que durará al menos durante 14 horas.

Pero aún falta por confirmar si esas verificaciones se llevarán a cabo en el puerto interior ferrolano, hasta donde fue remolcado a primeras horas de la mañana de ayer desde la dársena exterior de Caneliñas, o en el astillero ferrolano de Navantia. Después será necesario acometer tareas de reparación en un dique seco, que albergará el buque mientras se ejecuten los distintos trabajos para restaurar todos los elementos afectados. Desde que el barco fue desencallado, el armador ha mantenido negociaciones con Navantia en la ría ferrolana para poder efectuar las tareas de reparación en sus instalaciones, y de hecho técnicos de la factoría llegaron a subir a bordo del barco, cuando ya se encontraba atracado en las instalaciones de Curuxeiras, cerca de donde lo hacen habitualmente los cruceros.

Había permanecido desde media tarde del martes en el puerto exterior, la infraestructura portuaria más cercana del lugar en donde había encallado. Ayer, tres remolcadores auxiliaron al navío para meterlo desde el exterior hasta el interior de la estratégica ría de Ferrol. Pese a la trascendencia de la decisión de adentrar el barco en una ría tan estratégica como la ferrolana -en la que conviven instalaciones portuarias, astilleros y dependencias de la Armada española- pocas horas después de que el buque fuese desencallado ya se daba por segura esa operación, a la vista de que los daños parecían no comprometer la seguridad en el canal.

«El timón bloqueado»

Antonio Sabor, el práctico que estuvo presente en la maniobra de puesta a flote del navío, también participó en el remolque hasta el puerto interior ferrolano. Además de confirmar el buen estado general del Blue Star, añadió que el «único riesgo» que tenía la operación desde Caneliñas a Curuxeiras era que, «al no tener propulsión ni gobierno», había que recurrir a medios externos, que tenían que «llevarlo despacio y con tiempo». También especificó que el barco «tiene el timón bloqueado en una banda», lo que condiciona en gran medida las maniobras. Aclaró que atracaron el buque a babor porque así se facilitaría la salida hacia Navantia, si finalmente se contratase la reparación.

A bordo del buque se encuentra ya personal de la tripulación, que había sido evacuada el 26 de noviembre, cuatro días después del encallamiento.

La costa de Ares recupera la normalidad, aunque las huellas del accidente perduran

Tras el reflotamiento del Blue Star, la costa de Ares recupera poco a poco la normalidad. Y aunque en el día después de la salida del buque hacia Ferrol el goteo de gente en las inmediaciones de las islas Mirandas es ya historia, lo cierto es que las huellas del accidente perduran.

De hecho, la firma que se ocupó de la operación en tierra mantiene en la zona buena parte de los medios mecánicos que fueron precisos para facilitar primero la retirada del combustible y, más tarde, el traslado de material para las tareas de rescate del barco. Así, allí continúan todavía el buldócer y la pala que hasta el pasado martes movían la tirolina habilitada para traer y llevar los equipos de trabajo de SMIT Salvage al buque. Y, por supuesto, queda el soporte que la sustentaba, a escasos metros del vacío, sobre una zapata de hormigón construida al efecto.

Apunta el regidor aresano, Julio Iglesias, que quedan pendientes los trabajos de acondicionamiento de toda la zona, un punto del litoral que cambió de forma brusca durante los 18 días que esutvo el quimiquero. Y así el pequeño sendero que permitía descubrir el tramo más desconocido de la costa de Ares es hoy una auténtica autopista. Un vial terrizo con los inmensos surcos que dejaron los vehículos pesados y una enorme explanada. Siguen en pie las balizas y las señales que alertan del riego de caída a los miles de visitantes que ya no están, pero que arrasaron la capa vegetal existente para abrir balcones de lujo sobre la costa. Una herida que solo el tiempo curará.