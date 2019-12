El Blue Star tiene una grieta de seis metros pero su flotabilidad está asegurada

0

La Voz de Galicia Beatriz Couce

Ferrol 11/12/2019 11:58 h

El quimiquero Blue Star ya se encuentra en el puerto interior ferrolano, después de que a primeras horas de esta mañana fuese remolcado desde la dársena de Caneliñas. La primera inspección realizada durante la noche y la pasada madrugada al barco, que encalló el 22 de noviembre en aguas aresanas, demostró que, aunque la situación general del navío es mejor de lo esperado, tiene varias grietas, sobre todo a babor, alguna de las cuales son de hasta seis metros.

No obstante, la flotabilidad del buque no se encuentra comprometida, según informaron fuentes próximas a las operaciones realizadas desde ayer, cuando se reflotó el barco. El armador entiende, no obstante, que la inspección realizada no es suficiente para evaluar en profundidad el estado del barco, por lo que lo someterá a una segunda inspección.

Desde ayer, el propietario del quimiquero negocia con Navantia la posibilidad de que el buque sea reparado en las instalaciones del astillero ferrolano, aunque por el momento el acuerdo no está cerrado. Por el momento, el barco se quedará en la dársena de Curuxeiras, en donde está atracado, en las inmediaciones de donde lo efectúan habitualmente los cruceros.

En la maniobra de remolque del Blue Star desde Caneliñas a los muelles interiores participaron tres remolcadores. El mismo práctico que estuvo presente en la maniobra de puesta a flote del navío lo hizo en la maniobra de esta mañana. Explicó que «tiene el timón bloqueado en una banda», lo que condiciona en gran medida las maniobras. Además, añadió que atracaron el buque a babor, porque así se facilitaría la salida hacia Navantia, si finalmente se contratase la reparación, o hacia otro lugar.

A bordo del buque se encuentran además unas cuatro personas de la tripulación, que había sido evacuada el 26 de noviembre. La empresa Smit salvage, que dirigió las tareas de reflotamiento, continúa al frente de las operaciones.