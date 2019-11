Una mujer de 73 años circula dos kilómetros en sentido contrario por la avenida de As Pías, en Ferrol

0

06/11/2019

Una mujer de 73 años, vecina de Sobrado dos Monxes, circuló durante dos kilómetros en sentido contrario por la avenida de As Pías. Ocurrió a las ocho de la tarde del martes y la conductora se introdujo en la vía desde la carretera de Castilla, a la altura de Porta Nova. Circulaba por su derecha y los coches que venían de frente lograron esquivarla, al tiempo que le hacían señales con las luces y daban la voz de alarma.

Cuando agentes del Destacamento de Tráfico de Ferrol de la Guardia Civil de Ferrol lograron darle alcance, otro usuario de la vía ya había logrado que se detuviese, a la altura de la gasolinera de As Pías. La mujer comentó que le parecía que algo no iba bien al ver que le hacían tantas señales con las luces, pero aún así continuó circulando a lo largo de dos kilómetros. La pericía de los otros conductores que coincidieron con ella en la avenida de As Pías evitó que se produjeran accidentes.