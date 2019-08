Los agentes de Ferrol: «Los delincuentes pueden saber que tenemos problemas para entrar en la autopista»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia C. López

ferrol / la voz 20/08/2019 20:49 h

Los dos agentes de la Policía Local de Ferrol que se encontraron con la negativa de una responsable de la autopista a permitir el paso del coche patrulla por la salida de Cabanas sin abonar el peaje evitan el protagonismo tras ese episodio en la AP-9. Pero denuncian, como miembros de un cuerpo de seguridad que se considera perjudicado por dicho proceder, lo ocurrido el pasado sábado en el curso de una persecución a unos presuntos ladrones.

Los agentes D. A. y J. C. califican de «increíble y lamentable» el episodio que les tocó vivir, señalando incluso que puede ser utilizado a su favor por los delincuentes, conocedores de que «si se escapan por una autopista, la Policía Local no los va a seguir. O, al menos, va a tener trabas para darles alcance».

Según su relato, todo comenzó cuando recibieron la comunicación, desde la centralita del cuartel, de que un vecino de Ferrol estaba persiguiendo con su coche a los ocupantes de una furgoneta que habían robado en su finca. Los agentes ferrolanos, siguiendo las indicaciones del denunciante, entraron en la autopista y poco antes del peaje de Cabanas lograron interceptar el vehículo sospechoso, en el que viajaban dos mujeres, un hombre y un niño.

En el operativo participaron un coche patrulla en el que iba la jefa de servicio, un vehículo de atestados y otro patrulla en el que circulaban D. A. y J. C. Tras identificar a los ocupantes de la furgoneta (estaba sin ITV) y revisar el interior (no encontraron efectos robados, pero se sospecha que pudieron deshacerse de ellos antes de entrar en la autopista), los dos primeros coches policiales abandonaron el lugar. D. A. y J. C., que habían estado regulando el tráfico para evitar accidentes a causa del operativo, los siguieron poco después y al llegar al peaje de la salida de Cabanas se encontraron con que no había nadie en la cabina. «Llamamos al telefonillo, apareció una chica que estaba de guardia y nos dijo que no sabía cómo desbloquear la barrera, por lo que llamó a la encargada y le explicó que era un coche de la Policía Local que iba detrás de una furgoneta, pero la respuesta fue que no daba autorización para abrir la barrera», relata D. A. Y añade que «la chica estaba muy nerviosa y cuando mi compañero le dijo que podía ser un delito de obstrucción a la Justicia, cogió la cartera para abonar ella el peaje, pero no podíamos permitírselo. Pagó mi compañero». Los dos coches patrulla que salieron antes también habían realizado el abono, al creer que no había nadie en ese peaje.