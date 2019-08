Una particular ofrece una silla salvaescaleras para la vecina de Ferrol que no puede salir

Maruja Teijido, la vecina de Ferrol que no puede salir, ante las escaleras que le impieden bajar a la calle

Ferrol 20/08/2019 08:58 h

Una particular se ofreció a solucionar el problema de Maruja, la ferrolana que no puede salir de su casa porque el ascensor de su edificio no llega al nivel de la calle, tras leer su historia en la noticia publicada el pasado domingo.

La mujer, que prefiere mantener el anonimato, se puso en contacto con La Voz para donar una silla salvaescaleras que permitiría a Maruja volver a pasear por la calle. La ferrolana, que se mostró «muy agradecida» por el acto de solidaridad, rechazó la oferta al depender de la comunidad de vecinos, que prefiere optar por el ascensor vertical porque permite subir también sillas de ruedas y carritos de bebé, para instalar cualquier sistema de accesibilidad en el edificio. Tras conocer esta decisión, la donante insistió en que no ya no necesita el dispositivo salavaescaleras, que pertenecía a su hija, y se lo ofrece a «cualquier persona que la necesite».