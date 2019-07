Gobierno en solitario del PSOE en Ferrol

0

Ni tripartito, ni bipartito de izquierdas. Ferrol afrontará este mandato con un gobierno en solitario del PSOE, con ocho concejales de los veinticinco que conforman la corporación municipal. Después de tres semanas de negociaciones, el proceso ha tocado a su fin. Y el socialista Ángel Mato dirigirá su ejecutivo en minoría después de fracasar el acuerdo a dos bandas con Ferrol en Común, que se daba prácticamente por hecho desde la noche electoral. Sin embargo, las discrepancias programáticas, las exigencias puestas encima de la mesa por parte del partido del exalcalde Jorge Suárez, y el propio desarrollo del diálogo, dieron al traste con las expectativas de una nueva coalición en una ciudad con reiteradas experiencias negativas en el capítulo de los pactos; el último, el del mandato anterior, entre FeC y el PSOE que encabezaba entonces Beatriz Sestayo, y que se rompió a los quince meses.

Esta noche, tras dos horas de una asamblea a la que asistieron una treintena de inscritos, Ferrol en Común votó para decidir que no entraría finalmente en un cogobierno, a pesar de que la misma noche electoral Suárez acudió a a la sede socialista para ofrecerse a ello. Discrepancias como la remunicipalización de servicios o el convenio de Defensa alejaron a ambas partes. Pero lo que acabó por encallar la negociación fue el reparto de concejalías. Y concretamente, la de Urbanismo, que FeC reclamaba para Suárez pero que el PSOE no estaba dispuesto a ceder, haciendo valer sus ocho concejales frente a tres y su papel de «columna vertebral» del futuro gobierno. La marea rechazó las alternativas ofrecidas en la negociación, que terminó por descarrilar. Sin embargo, aunque tocada, la relación entre ambos partidos no naufragó. Y finalmente, no habrá coalición, pero sí un pacto de colaboración al que también dio vía libre la asamblea de FeC. Ambas partes trasladan que será beneficioso para la ciudad, pero tanto Mato como Suárez eludieron pronunciarse ayer, a la espera de la comparencia conjunta prevista para mañana martes a las doce de este mediodía.

La posibilidad de un tripartito se desvanecía oficialmente también esta tarde, aunque el acuerdo que sumaría al BNG estaba lejos desde hacía muchos días. La formación nacionalista anunció que sus dos ediles no se integrarían en el gobierno de Ferrol por las respuestas del PSOE a cuestiones como el cobro de la tasa del saneamiento, el nuevo contrato de basura, que demandaban que se remunicipalizase, o el modelo «especulativo» del desarrollo del convenio con Defensa. Los nacionalistas criticaron el «case nulo marxe de manobra» que les dejaba esa postura. La suma de sus dos concejales suponía la mayoría y habría servido para conformar un tripartito de izquierdas de trece ediles, argumento que justificaría su entrada en el gobierno. Pero sin acuerdo para el bipartito, esa posibilidad también desaparecía.