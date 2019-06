La Policía Local de Ferrol detiene al presunto autor de tres atracos a punta de cuchillo

0

La Voz de Galicia Carmela López

Ferrol 01/06/2019 11:35 h

Un operativo de la Policía Local de Ferrol logró detener, con la colaboración de los taxistas, al presunto autor de los tres atracos a punta de cuchillo cometidos en las últimas fechas en establecimientos de la ciudad. Los agentes lo interceptaron cuando regresaba de comprar droga con parte del dinero que, supuestamente, acababa de robar con violencia e intimidación en la cafetería del hotel Almirante. Todo apunta a que también es el autor de los atracos cometidos hace unos días en un supermercado de la cadena Gadis en Faxardo y en un estanco de Ultramar.

Se trata de un vecino de Ferrol cuya identidad responde a las iniciales A.P.R. nacido en el año 1970. En el 2010 había sido detenido por varios atracos a establecimientos también con arma blanca, hechos por los que fue condenado a once años de prisión. Salió de la cárcel de A Lama en julio del año pasado.

El operativo de la pasada noche se organizó a raíz del atraco perpetrado poco antes de la una de la madrugada en la cafetería del hotel Almirante, en el centro de la ciudad. El asaltante, cuchillo en mano, logró apropiarse de 725 euros y se dio a la fuga, siendo perseguido por varias personas, pero no lograron darle alcance. Gracias a la colaboración de los taxistas, la Policía Local, que ya había sido alertada desde el hotel, tuvo conocimiento de que el presunto atracador se había subido a un taxi en la zona del Inferniño, en el que se dirigió al campamento situado en la parte trasera de las naves de Inditex, en el polígono Río do Pozo, en Narón. Según la información recogida al respecto, no le abrieron la puerta, por lo que acto seguido se dirigió a las viviendas sindicales de San Pablo, en donde compró seis gramos de cocaína con parte del dinero robado.

La Policía Local de Ferrol logró interceptar el taxi cuando circulaba por la carretera de San Pedro, en las proximidades del cuartel de San Xoán, y, tras proceder a la detención del pasajero lo traslado a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Ferrol-Narón, donde permanece.

Los investigadores policiales le atribuyen también el atraco perpetrado el pasado martes, a media tarde, en el supermercado Gadis situado entre las calles Hernán Cortes y San Salvador, en el barrio ferrolano de Faxardo. El asaltante intimidó con un arma blanca a una empleada que acaba de cerrar su caja y se apropió de 950 euros.

Se le responsabiliza, asimismo, de otro atraco ocurrido el pasado día 8 en un estanco situado en la calle Uruguay del barrio de Ultramar, en Ferrol. El dueño del establecimiento forcejeó con el asaltante y, al tratar de evitar que le alcanzase con el cuchillo en abdomen, la víctima resultó con una herida en una mano que le afectó varios tendones.