La fragata Méndez Núñez, retirada temporalmente del grupo de combate de EE.UU., se dirige a Bombay

Los fracasos en Irak o Afganistán siembran dudas sobre un ataque a la república islámica, alimentadas por el choque entre los «halcones» y los no intervencionistas de la Casa Blanca

El artículo más leído en la edición de ayer de The Washington Post tiene un título revelador: Trump has no idea what he’s doing (Trump no tiene ni idea de lo que está haciendo). La columna, firmada por el analista Eugene Robinson, recuerda que el republicano Jeb Bush -poco sospechoso de tendencias rojeras- ya había advertido de que sería «un presidente caótico». La tesis central del texto de Robinson es que la Administración Trump no posee un plan detallado para ninguna de las decisiones que adopta.

¿Y con qué ejemplos defiende su argumento? Con la estrambótica forma en que se ha cargado las negociaciones comerciales con China -lo que ha derivado en una guerra de aranceles de imprevisibles consecuencias económicas y bursátiles-, el torpe manejo de la crisis de Venezuela y su retirada, hace un año, del acuerdo de desnuclearización firmado con Teherán. Una ruptura que ha degenerado ahora en un conflicto que amenaza con desestabilizar (aún más) una región siempre en la cuerda floja como Oriente Medio.

Seguir leyendo