El teniente de alcalde de Ferrol se presentará por otro partido

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia rocío pita parada

ferrol / la voz 23/04/2019 23:35 h

Álvaro Montes, primer teniente de alcalde de Ferrol, concurrirá a las próximas municipales. Pero no lo hará por Ferrol en Común, la formación del regidor, Jorge Suárez, con el que se presentó en el 2015 como número 3. El edil se presentará ahora por Son de Ares, como número 8. Deja la formación y lo hace con críticas a la gestión de un gobierno al que todavía pertenece. «Non sigo porque hai tempo que as circunstancias políticas e persoais non son as que considero que se deben dar, e así é mellor non estar», confirmó. Asegura que en el 2017 «había unha serie de cousas a nivel político e de organización que había que reorientar», pero que no se atendieron. Entre ellas, el ámbito deportivo, responsabilidad que quiso asumir, pero que no se le permitió. «Vivo o día a día dese tema e a realidade do Concello non é gratificante», lamentó.

Además, abogaba por realizar «unha diagnose do que non se fixo correctamente e deseñar unhas cuestións básicas de en que temas había que mellorar a incidencia», para centrase en la gente que los votó, especialmente, apunta, en la franja de potenciales votantes, «dos 18 aos 55 anos». Pero no se hizo, deplora, y «houbo carencias» que lo abocaron a tomar esta decisión.

Montes es portavoz de Anova en Ferrol. Su relación con Suárez dista mucho de la del inicio de mandato y la alegría que inmortalizó la foto de la noche electoral. Los desencuentros en el seno del gobierno comenzaron hace tiempo y paulatinamente el regidor y su núcleo de afines fueron dejando a Montes fuera de la toma de decisiones. El secreto a voces de las discrepancias existentes dejó de serlo cuando Montes no fue incluido en la lista del alcalde, que situó en el número 3 al edil Suso Basterrechea. A inicios de mes, Montes decidía abandonar la representación del gobierno local en los consejos de administración de la empresa de Emafesa y del recinto ferial de Fimo.

Ahora Montes justifica su concurrencia en Ares porque lo considera un proyecto político sugestivo -afirma que en él se siente «cómodo»- y al que cree que puede aportar su experiencia en promoción económica o empleo, responsabilidades que aún ostenta en Ferrol. Asegura que no tiene «ningunha ambición política» y que Son de Ares -integrada por Anova, EU, Podemos y personas a título individual- demostró ser una candidatura capaz de gobernar en coalición con el PSOE.