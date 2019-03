Casado promete en Ferrol blindar fiscalmente el ahorro

0

La Voz de Galicia

Ferrol 02/03/2019

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha clausurado hoy en Ferrol la convención de Bienestar Social de su organización, en la que han participado varios centenares de afiliados y destacados cargos, como la presidenta del Congreso, Ana Pastor, o la exministra de Trabajo, Fátima Báñez, junto al presidente de la Xunta, Alberto Ñúñez Feijoo, y el candidato a la Alcaldía de la ciudad, José Manuel Rey Varela.

El líder de los populares centró su discurso en las pensiones, en la sanidad y en la gestión de las autonomías y anunció que blindará fiscalmente el ahorro. En este sentido, se comprometió a no aplicar gravámenes a aquellas personas que tengan planes de ahorro y que utilicen esos recursos para comprar una vivienda habitual o a aquellos que quieran recuperar los planes de pensiones.

Casado, quien recordó que en este último medio año ha visitado Galicia hasta en siete ocasiones, ha puesto como ejemplo al gobierno autonómico como buen gestor de los recursos públicos y como buen funcionamiento de una autonomía. Pese a subrayar el «proyecto nacional» de su partido, afirmó que «la España autonómica» ha sido un éxito. El secretario general de los populares recriminó a la prensa que «esté inquieta buscando las diferencias de lo que se dice en un lado y en otro» y advirtió, en ese sentido, «que pincha en hueso». Defendió que el «PP es el único que dice lo mismo en Vigo o en Tarifa» y abogó «como se hace en Galicia» por el uso de las lenguas cooficiales, y que no sean exigidas para acceder a un empleo en el sector público, aunque su conocimiento sea tenido en cuenta como mérito.

Pablo Casado, que visitará esta tarde A Coruña y Santiago, admitió que no era casualidad haber elegido Ferrol para celebrar la convención social. Recordó que realizó la etapa final del Camino de Santiago con José Manuel Rey Varela, al que, al término del encuentro, aseguró que «visitará otras muchas veces, cuando sea alcalde». En clave local, asumió el compromiso de potenciar el naval público. «Creo que Ferrol tiene que tener carga de trabajo operativa en sus astilleros, pero no solo por los ferrolanos, sino por nuestras capacidades de defensa, que son fundamentales. Mi compromiso no es solo que se cumpla con lo establecido con las fragatas F-110, sino que la reconversión de los astilleros sea una realidad para que podamos tener Astilleros 4.0».

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, apeló al trabajo realizado «con feitos» en materia social por el Gobierno gallego en estos últimos diez años y subrayó las tareas por la igualdad. «En toda a historia nunca houbo tantas mulleres traballando como agora».

José Manuel Rey Varela, exconselleiro de Política Social, también se pronunció en ese sentido y aseguró que, si accede a la Alcaldía, «en la primera semana pondremos a disposición de la conselleira la parcela para hacer una nueva residencia de mayores en Ferrol».