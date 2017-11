Suárez, del activismo a la inactividad

0

La Voz de Galicia Rocío Pita Parada

Ferrol 14/11/2017 10:42 h

Ferrol rueda cuesta abajo y sin frenos hacia el 2019. A menos de un año y medio de las próximas municipales se da prácticamente por perdido un mandato cuyo balance será difícil de defender. El alcalde, Jorge Suárez, se encuentra cada vez más aislado por su inmensa minoría. Y lo que es peor: enfrentado a demasiados frentes de inciertas consecuencias para la ciudad, pero posiblemente también para él y su gobierno. «Non veño aquí para xestionar un Concello, son máis un activista na procura dun Ferrol mellor», proclamaba el día después de las elecciones del 2015. Entonces, defendía que «cando a cidadanía comece a notar os efectos das primeiras medidas que tomemos, vaise dar conta de que isto non é poesía política, que isto é realidade». Y con esa realidad se ha dado de bruces.

Actividad municipal

Trabajo infructuoso. La oposición tilda a menudo de vagos a Suárez y su equipo. Le recriminan el «terraceo» que frecuenta con miembros de su equipo prácticamente a diario. Pero al alcalde es frecuente encontrárselo por los pasillos del Ayuntamiento, de un despacho a otro. No solo es regidor, sino también titular de una de las principales concejalías: la de Economía e Facenda, que lleva además aparejadas las competencias de Recursos Humanos y también de Contratación. Pero su trabajo no le renta. Su gobierno transmite falta de gestión. O al menos, ésta resulta infructuosa. Pero además, en los últimos meses Suárez ha reducido de manera notoria su presencia pública: menos asistencia a actos y reducción de sus comparecencias ante la prensa, en las que antes se prodigaba con asiduidad. No rehúye las preguntas, pero mide sus intervenciones, y a veces las evita, sobre temas ajenos como la situación de Cataluña, aunque sobre esta cuestión, y otras, se manifiesta a través de las redes.

Los temas pendientes

Sin presupuestos. Los presupuestos municipales es el paradigma de la inactividad del mandato. Ferrol sigue con los que dejó el PP en 2015. Mediado noviembre, el borrador de los de este año llegó hace solo unos días. Hoy se abordará en comisión, pero con perspectivas de poco éxito. En el mejor de los escenarios, estaría vigente unos días a finales de diciembre. Los del 2018 todavía no se conocen. Pero además de ese documento vital para la ciudad, cuya inexistencia mantiene bloqueadas las inversiones, el gobierno local continúa sin decidir sobre el convenio con Defensa. Y otro proyecto clave, la reforma de Armas, se encuentra a la espera de que se subsanen los requerimientos de Patrimonio.

Las contradicciones

Adiós a la remunicipalización. Es la principal incoherencia del programa de Suárez: ninguno de los servicios que se prometió rescatar se ha recuperado para la gestión directa. Ni tiene perspectivas de hacerlo. Suárez solo puede vender que ha recuperado el socorrismo en las playas, aunque con problemas en los dos veranos en que asumió el servicio. Ni basura, ni agua, ni mantenimiento eléctrico, ni reparación de viales ni gestión de centros culturales. Todo se mantiene en manos privadas, prorrogando contratos e incluso iniciando otros nuevos para la adjudicación a empresas. Otra simbólica contradicción fue el anuncio de que renunciaría al coche oficial, que tardó poco más de dos años en recuperar y volver a usar.

La amenaza legal

La judicialización de Emafesa. La justicia amenaza con entrar de lleno en la política municipal. Son varios los frentes legales abiertos. El primero, hoy mismo, cuando se cumple el plazo límite otorgado por Gas Natural para que Emafesa abone 920.000 euros de deuda por los gastos eléctricos del saneamiento. Suárez no llegará a tiempo, ya que el pleno para intentar levantar la suspensión de la tasa será mañana, y con resultado incierto. Otro ultimátum, el del socio privado de Emafesa, Socamex, vence el próximo martes. Y si no hay tasa, meterá en los juzgados la disolución de Emafesa por las pérdidas acumuladas. Pero hay más. Un reciente informe de Secretaría Xeral advierte a Suárez de que no se puede mantener paralizado más tiempo el proceso para contratar la recogida de basura y limpieza viaria iniciado el anterior mandato y guardado en un cajón. «Non é de recibo cambiar as regras do xogo á metade da partida», le recuerda. Y que las empresas presentadas podrían exigir responsabilidades. Y otro más amenaza con dilatar la llegada de nuevos presupuestos. El TSXG exige que se cumplan las sentencias que declararon la nulidad del capítulo I, el de Personal de los presupuestos de 2013 y 2014, bajo la advertencia de responsabilidades personales y patrimoniales, multas coercitivas e incluso la vía penal. Y antes de aprobar nuevos presupuestos, habrá que ejecutarlas.

Debilidad política

Abocado a pactos contra natura. Con un gobierno de siete concejales sobre 25, la aritmética juega en su contra y evidencia su debilidad. Sobre todo, después de haberse puesto en contra a los socios «naturales», PSOE y BNG. Y le obliga a depender del eterno enemigo, el PP, para intentar sacar algunas votaciones. La tasa del saneamiento será el caso más evidente. Esta situación debilita además su imagen ante un electorado cada vez más crítico.

Perspectivas electorales

¿Se volverá a presentar? Él transmite a su círculo que sí. Pero aunque se esfuerza por repetir que conserva la misma ilusión que al principio, es obvio que no. Suárez está quemado. Y se nota. En todo caso, no será una decisión solo suya. Se debe a EU, de donde emanan buena parte de las directrices de este gobierno.