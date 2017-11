Denunciada por un delito contra la seguridad vial la vecina de Ferrol que circuló en sentido contrario por la AP-9

0

06/11/2017 15:21 h

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico, pertenecientes al destacamento de Ferrol, han remitido esta mañana al Juzgado de Instrucción Número 1 ferrolano, en funciones de guardia, el atestado instruido contra una vecina de Ferrol, J.C.L., de 53 años de edad, acusada de un delito contra la seguridad vial tras ser localizada sobre las 19.30 horas del sábado pasado circulando por la autopista AP-9 en sentido contrario.

La Guardia Civil de Tráfico tuvo que activar un dispositivo especial para dar la conductora kamikaze que dio positivo en las pruebas de alcohol y drogas. Los agentes recibieron varias alertas de conductores que se habían topado con un coche en sentido contrario. Fuentes del operativo precisan que accedió a la AP-9 a la altura de la rotonda de Freixeiro, en el kilómetro 35 y en sentido A Coruña, aunque por los carriles destinados a la dirección Ferrol.

Los guardias iniciaron un despliegue y dieron con el vehículo, un Peugeot 307 de color negro, en el kilómetro 25, después de que la mujer recorriese diez kilómetros en sentido contrario sembrando el pánico entre conductores que ayer trataban de ponerse en contacto a través de las redes sociales para personarse en la denuncia: «Puso en riesgo mi vida», se quejaba uno. De hecho, la mujer causó daños en al menos un coche antes de que los agentes le diesen el alto.

Sin antecedentes

Los guardias la detuvieron a la altura del peaje de Vilar do Colo, en Fene, y la conductora, J.C.L., de 53 años, se sometió allí mismo a las pruebas y dio positivo en drogas, además de una tasa de alcohol en sangre de 0,72. Fuentes policiales precisaron que no cuenta con antecedentes penales y aseguran que tratan de determinar cuál fue la ruta exacta que realizó esta conductora, que no era capaz de explicarse bien. Mientras los agentes estaban realizando las pruebas a la conductora les llegó el aviso de que había colisionado, supuestamente, con otro coche al que causó daños.

La pena

El pasado mes de julio se produjo un caso similar también en la AP-9. Un vecino de Outes de 58 años recorrió cerca de treinta kilómetros de autopista en sentido contrario y triplicando la tasa de alcoholemia hasta que fue interceptado por la Guardia Civil de Tráfico en Caldas. En un juicio rápido se le condenó a cuatro meses de prisión y un año sin carné por un delito de conducción temeraria. También se le impusieron otros ocho meses más de retirada del permiso de conducir y 32 días de trabajos en beneficio de la comunidad por circular bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Finalmente, la pena de cárcel quedó suspendida al carecer de antecedentes penales. También en este caso fueron otros conductores los que dieron la voz de alarma llamando a la centralita de la Guardia Civil. En los controles de alcoholemia arrojó un positivos, de 0,78 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, pero no dio positivo en drogas.