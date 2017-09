Un ferrolano le da al limpiaparabrisas y le aparece ¡una serpiente!

0

La Voz de Galicia Álvaro Alonso

Ferrol 09/09/2017 17:10 h

Después de un partido de baloncesto de una de sus hijas en el polideportivo de Caranza, el ferrolano Jorge Arteaga fue a coger el coche al aparcamiento junto a ella, para marcharse a casa. Encendió el motor, arrancó la marcha y hasta ahí todo fue bien. Sin embargo, en ese momento del mediodía, lloviznaba, así que activó el limpiaparabrisas. ¿Y cuál fue la sorpresa? Del hueco en el que están las dos escobillas salió una serpiente, y no precisamente pequeña.

«Mi hija se asustó, se quería bajar en marcha del coche», comenta Jorge a La Voz. Acto seguido, cerró las ventanillas y unos segundos después, cuando giraba desde la calle Pardo Bazán a la avenida Castelao -a la altura del Rodolfo Ucha-, el reptil desapareció por el techo. «No sé si era una víbora, pero sí que era bastante larga. Aceleré y debió de caer por la carretera, porque cuando llegué a casa ya no estaba. No me bajé porque no tenía cómo cogerla», explica el ferrolano. Dudó sobre si llamar o no a la policía, pero en ese momento no se le vino otra solución que seguir conduciendo.

Cuando se lo comentó a sus amigos, estos le dijeron que se la podían haber puesto ahí, porque parecía más una mascota que una serpiente que pudiera estar por la calle. «Pero no creo que fuese así, subiría sola. Estuve en Covas hace unos días, pero también dudo que lleve tanto tiempo escondida», añade sobre el animal, que «parecía inofensivo». Su hija, la que más la vio desde el asiento del copiloto, se quedó más tranquila cuando volvió a abrir la puerta y no la vio, aunque el susto le durará unos días.