Suárez asume que el presupuesto del 2017 será un documento «de trámite»

05/09/2017

Ferrol sigue sin presupuestos actualizados en este mandato. El gobierno local no ha presentado ningún borrador de cuentas desde que dirige la ciudad. Y después de numerosos anuncios incumplidos, el alcalde, Jorge Suárez, anunciaba hace unos días que presentaría conjuntamente los presupuestos para este año y para el que viene. El regidor asumía hoy que el del 2017 será un documento «de trámite» para ajustar el estado de ingresos y de gastos y que sirva de «declaración de intencións de investimentos». Porque «onde realmente queremos desplegar as nosas políticas vai ser no 2018».

Pero todo depende de una negociación que no se ha iniciado. Suárez huye de anunciar cuándo prevé presentar el borrador: «É mellor non falar de datas». Pero es consciente de que «aprobar os orzamentos con sete concelleiros é complexo», por lo que aguarda poder elaborar un documento para darle traslado a la oposición «sen renunciar a ningún voto dos 25 e tratar de obter os maiores apoios posibles para sacalos adiante». La negociación se articulará, dice, una vez cerrados unos documentos pendientes aún de informes de Intervención «e dalgunhas cuestións máis».