Ya son 101 los contagios en los centros educativos de Ferrolterra

La Voz de Galicia B. A.

fERROL 30/10/2020 16:01 h

Los positivos en los centros educativos ya superan el centenar (101 en total) y obligan a cerrar aulas en las escuelas infantiles de Fene y A Solaina; en el IES Punta Candieira de Cedeira; el CEIP Pazos de Ferrol, así como dos en el CRA de Narón.

Las escuelas infantiles con positivos son dos en Fene, el E.I Fene-Barallobre (con 1 contagiado) y el E.I. Fene (1) y una de Narón; la escuela A Solaina (2).

El resto de centros con infectados están en Ares, el CPI As Mirandas (1); en As Pontes, el IES Moncho Valcarce (2); en Cabanas el CEIP Plurilingüe Eladia Mariño (1); en Cedeira el IES Punta Candieira (4); en Fene el CEIP de Sillobre (1), el CEIP Plurilingüe de Centieiras (2), el CEIP Plurilingüe O Ramo (2) y el CPI A Xunqueira (1).

En Ferrol hay transmisión en el CEIP Cruceiro de Canido (3); CEIP de Esteiro (2); CEIP de Pazos (2); CEIP Plurilingüe A Laxe (1); CIFP Ferrolterra (7); CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro (3); CMUS Profesional Xan Viaño (1); CPR Plurilingüe Compañía de María (2); CPR Plurilingüe Cristo Rey (2); CPR Plurilingüe Jesús Maestro (1), CPR Plurilingüe Sagrado Corazón (1); CPR Plurilingüe San Rosendo (2); CPR Plurilingüe Santa Juana de Lestonnac (2); CPR Plurilingüe Valle Inclán (1), EPAPU Sta. María de Caranza (2), IES Concepción Arenal (2); IES de Catabois (3); IES Ferrol Vello (2); IES Leixa (6); IES Sofía Casanova (5). En Mugardos: el CPR Loyola (1); en Narón, el CEIP A Gándara (1); el CEIP A Solaina (1); CEIP Plurilingüe Virxe do Mar (1); CPI do Feal (1); CPR Santiago Apóstol (1); el CRA de Narón (5); el IES As Telleiras (2); el IES Terra de Trasancos (6); en Neda el CEIP de Maciñeira (1), el IES Fernando Esquío (2); en Pontedeume el CEIP Couceiro Freijomil (2); el IES Breamo (2); en San Sadurniño el CPI de San Sadurniño (1) y en Valdoviño el CPI de Atios (5).