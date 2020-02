La agrupación del PSOE de Fene tilda de «ilexítima» la reunión convocada para hoy por Piñeiro

0

FENE 15/02/2020 14:05 h

La dirección del PSOE de Fene tilda de «reprobable e ilexítima» la reunión convocada para hoy por la concejala Mar Piñeiro, «ao marxe dos órganos do partido, e cando hai unha asemblea extraordinaria convocada para principios da próxima semana». Los socialistas también reprueban «o papel de promotor e intrigante no conflito da agrupación coas concelleiras do grupo municipal», que atribuyen al exalcalde de Cedeira José Luis Vergara.

Los responsables de la formación fenesa inciden en que «onde se ten que explicar Mar Piñeiro [que apoyó, junto a otra edila del grupo, la moción de censura que devolvió la alcaldía al BNG], en primeiro lugar, é ante a asemblea local que a propuxo para o cargo que ocupa, e despois respectar as resolucións do partido ao que pertence».

«Este novo feito —advierten— volve situar a Piñeiro fóra da agrupación socialista de Fene». La formación ya había abierto un expediente disciplinario a los dos edilas que respaldaron la moción de censura «sen aprobación dos órganos do partido».