El alcalde popular de Fene se queda sin carné 244 días por triplicar la tasa de alcoholemia el día de las elecciones

La Voz de Galicia Carmela López

Ferrol 26/11/2019 11:35 h

El alcalde de Fene, Gumersindo Galego, del PP, fue interceptado por la Guardia Civil del Destacamento de Tráfico de Ferrol en un control efectuado el pasado día 10, jornada de las elecciones generales, y dio positivo en alcohol. Según la información a la que tuvo acceso este periódico, arrojó un resultado de 0,80 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, por lo que fue denunciado ante el Juzgado por un delito contra la seguridad vial.

El pasado día 12 se celebró el juicio rápido en Ferrol y el acusado aceptó una sentencia de conformidad por la que se le condena a una pena de multa de 600 euros y la retirada del permiso de conducir durante 244 días.

El regidor fenés se muestra arrepentido del error cometido, porque, según dijo, no era consciente, ni él ni su esposa, que lo acompañaba, de no estar en condiciones para conducir. De hecho explicó que siempre que salían a alguna cena o celebración era siempre su esposa la que pilotaba el coche.

Galego señaló que el día de autos habían salido de la mesa electoral de San Valentín a las 23.30 horas y se dirigieron a la sede del partido, donde «tomamos algo». Después iniciaron el camino de regreso a casa y al pasar la gasolinera de Fene se encontraron con el control de tráfico, en el que lo sometieron a las pruebas de alcoholemia. «Yo no era consciente de que no estaba en condiciones y mi esposa tampoco, porque nunca le pongo a conducir cuando bebo», insistió, añadiendo que asume el error y se muestra «apesadumbrado, porque nunca en la vida me pasó algo así».

El popular Gumersindo Galego, de 57 años, gobierna el municipio de Fene en minoría desde las últimas elecciones municipales, por la falta de acuerdo del PSOE y el BNG. Ya había sido alcalde por encabezar la lista más votada en el mandato del 2011 y después volvió a asumir las riendas del gobierno en abril del 2018 tras prosperar unha moción de censura impulsada polo PP contra Juventino Trigo Rey, del BNG, con el apoyo de Somos Fene y la abstención del PSOE.